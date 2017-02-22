美股再创新高激励亚洲股市上涨 但美元下跌

路透东京2月22日 - 亚洲股市周三上涨，搭上上日全球市场创纪录行情的列车，投资人受到欧洲乐观的制造业活动及美国企业获利稳健的激励。

但美元下跌，回吐稍早受美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员鹰派评论带动的涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%，隔夜全球股市指数涨至446.21的纪录高点给予激励。

韩国股市综合股价指数.KS11涨0.1%，中国沪综指.SSEC上升0.2%，香港恒生指数.HSI涨0.7%。日股日经指数.N225逆势下跌0.2%。

道琼工业指数.DJI周二收涨0.6%，连续第八个交易日创下纪录收盘高位，受沃尔玛(WMT.N)和家得宝(Home Depot)(HD.N)的强劲财报提振。

欧洲股市也表现出色，受乐观的德国和法国制造业活动数据提振。德国股市DAX .GDAXI指数涨至近两年高位。

“美国股市目前充分体现了一句古老的交易格言，即趋势就是你的朋友。”CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner写道。

“随着法国极右翼候选人勒庞(Jean-Marie Le Pen)在民调中的支持率上升，欧元的下滑成为隔夜全球市场的另一个重要特点，并且提供了早期的警示，即法国总统大选在未来数周可能对市场造成更大影响。”

欧元兑美元小升0.1%至1.0549，上日下跌逾0.7%。

一方面是欧元持续因欧洲政治忧虑而承压，另一方面则是美元寻得进一步的支撑。克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特和费城联邦储备银行总裁哈克都对货币政策发表了鹰派言论。

梅斯特对于当前升息表示可以接受，哈克表示存在3月升息的可能性。

金融市场正在等待美联储今日稍晚发布1月31日-2月1日政策会议的纪录，从中寻找有关加息立场的最新线索。

美元兑日圆跌0.3%至113.350日圆，隔夜触及五日高点113.780日圆。

美元指数降至101.270，上日涨0.5%。

墨西哥披索在近期涨幅较大货币之列，墨西哥披索兑美元反弹，因消息称墨西哥央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，以平抑市场波动。

墨西哥披索兑美元隔夜飙升1.7%，突破1美元兑20披索的重要心理关卡，为特朗普11月胜选以来首次。特朗普曾威胁要针对墨西哥设置贸易壁垒，令近期墨西哥披索创纪录低位。

“这是自龙舌兰危机(Tequila Crisis)以来，汇率政策方面的最重要的转变，”巴克莱驻墨西哥城经济学家Marco Oviedo说。“龙舌兰危机”指的是那场促使墨西哥在1994年采取披索汇率自由浮动政策的经济危机。

澳元兑美元涨0.3%至0.7696。澳元今年来稳步上涨，得益于澳洲相对较高的收益率，以及铁矿石价格上涨。

大宗商品方面，油价继上日触及一个半月高点后继续上涨。石油输出国组织(OPEC)乐观认为，其与俄罗斯等产油国达成的减产协议有望得到更好的遵守，这在上一日支持油价上涨。

布兰特原油今日涨0.5%至每桶56.92美元，美国原油涨0.4%至每桶54.53美元。(完)