亚股走坚而美元兑日圆创一个半月高点 静候美非农数据

路透东京3月10日 - 亚洲股市周五小涨，美元兑日圆升至一个半月高点，万众瞩目今日稍晚将出炉的美国非农就业数据。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，追随隔夜美股的温和反弹势头。

日股日经指数.N225上涨逾1%，受日圆走软支撑。韩股综合股价指数.KS11涨0.3%，此前韩国宪法法院通过总统朴槿惠弹劾案。

美国股市周四微幅收高，因市场预计备受关注的非农就业报告将显示，2月非农就业岗位增幅大于分析师预期。

该就业数据受到特别关注，因为如果该数据支持美国经济强劲的看法，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年数次升息的可能性将上升。

“若该数据表现强劲，则将令市场预计美联储今年不仅会升息三次，甚至还可能升息四次，这将推高美元和美债收益率，”汇丰证券东京债券营业本部经济战略部长城田修司说。

“不过一些市场参与者可能会关注收益率上升对股市可能带来的负面影响，所以还很难预测该就业报告的影响。”

而且整体风险资产市场也在关注原油走势。隔夜油价跌至逾三个月低位，因创纪录的美国原油库存引发对于OPEC减产协议效果的怀疑。

随着全球能源类股承压，涵盖46个国家的MSCI明晟全球市场精选指数周四连续第六个交易日下滑，而在仅一周多一点之前还曾触及纪录高位。

美国原油期货涨0.85%至每桶49.70美元，隔夜曾下滑至48.59美元，为11月底以来最低；布兰特原油期货涨0.7%至每桶52.56美元，不过仍料将录得近6%的周线跌幅。

High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg表示，OPEC的减产协议至今已经发挥成效，但随着油价下跌，这个匆忙达成的协议里所隐含的作弊诱因正在升高。

“因此若美国库存过剩的情况持续，甚至一直挥之不去，则这个减产协议很有可能瓦解。虽然我们倾向认为仅存在这个可能性，但若终局真是如此，则油价将再度暴跌，”他写道。

汇市方面，美元兑日圆升至115.260，创下1月27日以来最高，因指标美国公债收益率升至三个月高点，市场认为美国周五公布的就业数据可能巩固美联储下周升息的预期。

周四公布的一份报告也强化了美国收紧政策的预期，该报告显示美国上周初请失业金人数升至24.3万人，自近44年低点反弹，但仍持续暗示就业市场吃紧。

美元兑欧元表现则没有那么好。欧洲央行总裁德拉吉暗示，不是那么有必要通过超宽松货币政策来支持市场，令欧元在上日受到提振。

欧元兑美元小涨至1.0590，隔夜则涨0.4%。

美元指数涨0.1%至101.940，隔夜跌0.2%.

强势美元以及美国可能加息，令贵金属及工业金属承压。

现货金低见每盎司1,197.02美元，创下1月31日以来的最低。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨5,702美元，上日曾触及两个月低点5,652美元。(完)