苹果业绩传捷报惠及亚洲科技股 美元持稳

路透悉尼8月2日 - 亚洲股市周三在近十年高点附近徘徊，科技龙头苹果(AAPL.O)公布强劲的业绩，惠及亚洲的零部件制造商。

作为全球最有价值的企业，苹果股价在美股盘后交易中劲扬6%至159美元上方的纪录高位，市值因此达到逾8,300亿美元。

这应有助于道琼工业指数在纽约开市后突破22,000点关口。E-迷你道琼斯指数期货亚洲时段上涨0.2%。

苹果对第四季度营收的预估略高于市场预期，扶助缓解部份投资者对苹果可能推迟今年稍晚推出iPhone 10周年纪念版的担忧。该公司还公布会计年度第三季iPhones销售好于预期。

作为苹果的供应商，LG Innnotek (011070.KS)和SK海力士(000660.KS)股价分别跳涨9%和近3%。村田制作所 (6981.T)和太阳诱电 (6976.T)分别上扬4%和3.8%。

MSCI明晟亚洲科技指数上升0.7%，年内涨幅累计近40%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持稳，此前触及2007年底以来最高水准。日本股市日经指数.N225亦升0.4%。

有报导称，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法，目前已接近做出决定。这需要引起注意。

美国通胀温和，而华府又出现政治乱局，这些因素已降低了美联储今年再次升息的机率，从而使全球债券收益率下降。

其他主要经济体数据改善也起到了推低美元的作用，美元已较1月高位下跌近11%，给大宗商品和新兴市场带来利好。

周二出炉的一系列制造业采购经理人指数(PMI)，凸显出经济活动改善之风已从美国刮到亚洲和欧洲。

**风险偏好高涨**

德意志银行G10货币外汇部主管Alan Ruskin指出，这五个PMI说的都是北欧国家，欧洲的各项指数都超过荣枯分水岭50.

“这无损于全球热情高涨的风险偏好，”Ruskin称。“这个阶段的风险偏好升温不仅源于成长数据，还有通胀指标低迷。”

“后者意味着央行将循序渐进地退出超宽松政策，这应拉长全球经济增长周期。”

MSCI明晟全球股指创10年来最长月线连涨纪录

美股方面，道琼工业指数.DJI涨0.33%，标普500指数.SPX升0.24%，纳斯达克指数.IXIC收高0.23%。

汇市方面，美元小步脱离深度下跌，主要得益于调仓活动，而空头在如此做空美元后对进一步抛售亦持谨慎态度。

美元指数持稳在93.116，此前曾触及2016年5月以来的最低位92.777。欧元兑美元交投在1.1801美元，距周一触及的两年半高点1.1845美元不是很远。

美元兑日圆持平在110.55日圆，周二曾短暂跌破110日圆，为逾六周来首见。

油价再度承压，因美国库存增长，而且主要产油国继续加大生产，导致投资者担心连续数周的稳步增长已把反弹幅度推的太高。

布兰特原油跌0.49美元至每桶51.29美元，美国原油跌0.48美元至每桶48.68美元。(完)