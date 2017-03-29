亚洲股市与美元上涨 英镑在脱欧日承压

路透悉尼3月29日 - 亚洲股市周三小涨，美元和大宗商品守住涨幅。投资者摆脱对美国总统特朗普医保法案未能过关带来的失望情绪，将注意力转向全球经济成长前景改善上面。

但这种良好心态未没有惠及英镑。英国政府向欧盟发出通知，正式启动退欧进程。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小升0.2%，重新升向近期所及21个月高位。澳洲指标股指涨0.8%至2015年中以来最高。

日本股市日经指数.N225上涨0.1%，昨日上扬逾1%。

道琼工业指数结束一连八天跌势--2011年以来最长下跌记录，部分归因于调查显示美国3月消费者信心指数创逾16年新高。

“美国2017年经济基本面仍非常稳健，即便没有特朗普促增长财政政策支持，也能成为经济开始复苏以来表现最好的年份之一，”RBC Capital Markets首席美国经济学家Tom Porcelli称。

“我们仍认为税改将会发生，但你最好是认为税改最早也要到年底。”

道琼工业指数.DJI周二收升0.73%；标准普尔500指数.SPX涨0.73%；纳斯达克指数.IXIC收高0.6%。

美元从四个月低点反弹，因一位美国联邦储备委员会(美联储/FED)高官谈到今年还将升息；围绕英国退出欧盟的政治不确定令欧洲货币承压。

美联储副主席费舍尔表示，今年再加息两次看来是“合适的”。

**退欧日**

英国首相特雷莎·梅签署一封告知欧盟英国退欧意愿的信函，此后英镑兑美元进一步下滑0.3%。

特雷莎·梅周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。

苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。

欧元兑美元回调至1.0820，美元兑日圆反弹到111.24。美元指数持稳于99.685附近。

隔夜跌幅最大的是南非兰特，在两日内跌近5%，因有臆测认为戈尔丹可能会失去南非财长这个职位。

大宗商品市场方面，基本金属价格反弹，因中国经济面有更多乐观消息；期铜隔夜涨2%。

油价上涨，受助于利比亚供应严重受阻，以及官员们暗示石油输出国组织(OPEC)牵头的减产可能延长至年底。

美国原油上扬0.17美元报每桶48.54美元，布兰特原油升0.12美元报每桶51.45美元。

现货金下滑0.3%报每盎司1,247.90美元。(完)