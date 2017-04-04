亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面

路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。

美元下跌，隔夜投资人卖出股票，买入避险资产，因政治上的不确定性盖过利好的美国数据和全球制造业的稳健增长。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数略跌。

日股日经指数.N225跌0.4%，因避险日圆上涨，而且受美国汽车销量低于预期影响汽车类股下挫。

东芝(6502.T)股价周二早盘收低8.9%至207.9日圆，稍早一度重挫超过10%。据直接了解情况的消息人士透露，东芝周二将与债权银行会面，请求银行接受该公司即将剥离的芯片业务及其他业务中的股权作为担保，而不要收回贷款。

澳洲股市跌0.2%，尽管该国2月贸易顺差较前月扩大逾一倍。澳洲2月黄金和矿物出口反弹，而进口下降。

中港台和印度市场均因假日而休市。

俄罗斯圣彼得堡地铁车厢周一发生爆炸，导致11人死亡、45人受伤。该事件疑为自杀式炸弹袭击，与激进的伊斯兰分子有关。爆炸事件加剧了市场紧张情绪。

“市场的确对圣彼得堡地铁爆炸事件作出反应，”IG的市场策略师Jingyi Pan在报告中称。

特朗普与习近平的会晤同样将“对亚洲市场产生影响，如果交易商选择继续离场观望以便安全渡过这些事件，我不会感到意外”。

美国股市周一收低，特朗普周日在接受金融时报采访时坚称，有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码。

特朗普上周发表推文称，这场备受瞩目的会面“将会非常艰难”，届时料将讨论两国在贸易、朝鲜(北韩)和中国在南海战略方面的分歧。

这让投资者颇为紧张，打击风险较高资产并迫使投资者买进日圆、黄金和美国公债等资产避险。

数据显示美国建筑支出增长0.8%至1.19万亿(兆)美元，为2006年4月以来最高，但这未能提振人气；同时美国3月汽车销量恶化，也加剧了投资者的担忧。

企业调查显示，欧洲和大多数亚洲地区的制造业3月稳步增长，使得当季整体表现强劲。但美国贸易保护主义抬头让投资者和企业都保持谨慎。

欧洲股市周一触及16个月高位，但未能守住涨幅，因避险情绪回归。泛欧STOXX 600指数收低0.5%。

10年期美国公债收益率(殖利率)跌至2.3354%，隔夜触及五周低点2.321%。

“从利差的角度看，美元兑日圆承受一定的压力，”巴克莱驻东京的资深分析师Shin Kadota称。

美元兑日圆跌0.2%至110.655日圆，今日为连续第三日下跌。

美元指数下跌近0.1%至100.48，但上日触及两周半高点。

欧元兑美元持稳于1.0667美元。

大宗商品方面，受利比亚石油产量反弹及美国活跃钻机数上升的消息影响，原油价格隔夜下跌后，未能回升。

美国原油期货大致持稳，报每桶50.24美元。

布兰特原油持平于53.12美元。

金价触及一周高点后略为拉回，报每盎司1,254.51美元，上涨近0.2%。(完)