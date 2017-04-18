亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温

路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.6

日股日经指数.N225上涨0.2%，缩减稍早的涨幅，因日圆抹去跌幅。

澳股在本周的首个交易日下滑1%，澳洲央行之前公布的4月会议记录显示，央行不得不在就业市场低迷与家庭债务增加之间取得平衡，这凸显出央行在政策上面临的困境。

澳元兑美元下跌0.3%至0.7566美元。

韩国综合股价指数.KS11下滑0.2%，此前美国副总统彭斯在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。彭斯称，自这份协定生效以来，美国贸易逆差在五年时间里翻了逾一倍，而且美国企业在韩国遇到了太多障碍。

韩元兑美元走软约0.4%，报1,136.9。

中国股市沪深300指数.CSI300略走高，香港恒生指数.HSI跌0.9%。

中国3月房价上涨，火热的楼市未理会政府加大调控力度的影响。

国家统计局周二数据显示，北京与上海3月新建住宅销售价格指数同比分别上涨19%和16.8%。路透根据国家统计局公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%。

朝鲜周日试射导弹以失败告终后，外界担心该国可能很快进行另一次核弹试验或导弹试射，紧张局势升级。

美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美方打击叙利亚的行动显示出了美国的决心。但平壤方面誓言将继续进行试验。

虽然对中国加大努力约束其邻国及其盟友表示了赞赏，但彭斯和韩国代总统黄教安表示，尽管中国反对，他们仍将在韩国推进萨德反导系统的部署。

“看起来焦点现在牢牢集中在未来朝鲜导弹试射，以及未来试射是否会成功这两点上，”墨尔本IG的首席市场策略师Chris Weston在报告中写道。“大家怀疑对朝鲜问题的担忧将进一步发酵。”

尽管国际形势紧张，美国股市依然于四日来首度收高，投资者将他们的注意力转向第一季企业财报。高盛是本周将公布业绩的公司之一。美股三大指数.DJI.SPX.IXIC昨日均上涨约0.9%。

美国3月房屋开工、建筑许可，以及工业生产数据今晚将出炉。

美元指数几无变动，报100.27。

美元兑日圆持平于108.955日圆。

美元兑日圆周一曾触及11月15日以来最低水平，但之后收高，因努钦表示，他同意特朗普总统有关美元强势短期不利于出口的看法，但他还认为强势美元长期来看是件好事。

美元周二承压，因市场担心朝鲜(北韩)问题，并且努钦表示特朗普政府的税改时间表势必将有所延迟，此外今日稍晚日本财务大臣麻生太郎和美国副总统彭斯将举行第一轮会谈。

麻生太郎称，他将在周二与美国副总统彭斯的首轮会谈中，讨论双边经济合作的整体框架，不会涉及任何具体细节。

“对美元/日圆而言，主要焦点在于美国会向日本施加何种压力，因为美国贸易政策基本上与寻求削弱美元的政策挂钩，”东京IG Securities 资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。

“在这种情况下，日圆并不会简单地随着股市上涨而维持弱势，”他说。

欧元/美元小升0.1%报1.0651美元，在周一上涨0.25%后延续涨势。

大宗商品方面，油价在稍早上涨后又回落，因市场忧虑美国产量增加且投资者在连续三周上涨后获利了结。

美国原油跌0.1%报每桶52.59美元，周一下跌1%，为将近一个月来最大跌幅。

布兰特原油亦下跌0.1%报每桶55.32美元。

现货金周二随着美元走软而收复稍早失地，持平于每盎司1,284.75美元。(完)