股债双双上涨 疲弱数据使投资者押注央行刺激政策

路透悉尼8月14日 - 亚洲股市周四上涨，因一系列疲软的经济数据，使投资者押注主要央行将打开刺激政策的闸门，推动全球债券价格普遍上涨。

日本经济萎缩、中国7月新增信贷及社会融资均创下数年新低、英国央行立场意外转为温和、及美国疲弱的零售销售数据，均使收紧政策看起来似乎很遥远。

确实，投资者猜测央行可能在考虑进一步宽松政策。周四稍晚欧元区将公布增长和通胀数据，料将施压欧洲央行采取更多措施。

德国两年期公债收益率DE2YT=RR实际降为负值，表明投资者对持有德国公债的偏好程度。

“面对美国、中国、欧元区和日本的疲弱经济活动数据，与风险存在关联的资产作出正面反应，”巴克莱外汇策略师Aroop Chatterje说。“欧元区通胀率依然温和，这可能会给欧洲央行施加压力。”

但面临压力的不只是欧洲方面。

“中国经济复苏仍然很脆弱，”他补充道。“政府可能需要进一步推出像降息等力度较强的宽松措施，来实现经济成长目标。”

韩国央行周四将指标利率下调25个基点至2.25%，为2010年11月初以来最低水准。

上个月，韩国新任企划财政部长官崔炅焕才祭出了一系列刺激举措，以期刺激脆弱的经济成长。

在有关政府会不停出台刺激举措的观点帮助下，市场对令人失望的经济面消息不以为意，股市也因而受到支撑。

日股东证股价指数.TOPX上涨0.5%，澳洲股市涨0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升0.3%。

美股方面，道琼工业指数.DJI周三收高0.55%，标准普尔500指数.SPX涨0.67%，Nasdaq指数.IXIC升1.02%。

巴西是少数几个下跌市场之一，受累于总统候选人坎波斯坠机身亡的消息。巴西股市.BVSP下挫1.5%。

**美联储暂不加息**

债市投资者还受到宽松资金前景的诱惑，因美国零售销售数据低迷，使得市场再度推迟对美联储首次加息时间的预估。

联邦基金利率期货<0#FF:>2015年6月合约收在逾两个月最高位99.75，加息机率仅有0.25%。

两年期美债收益率US2YT=RR跌至至0.4159%，创九周最低收盘水准。

英国央行周三下调薪资增长预期，并称加息很大程度上取决于薪资改善前景。此番表态令市场大感意外。

交易商放弃对近期加息的押注，两年期英国公债收益率GB2YT=RR下挫10个基点至0.719%，创2013年6月末以来最大单日跌幅。

英镑/美元GBP=D4跌至四个月最低水准，约1.6680。英镑/欧元EURGBP=R亦跌至近七周低位0.8020英镑，英镑/日圆下滑0.7%至170.79日圆。

英镑下滑帮助美元指数.DXY小涨至81.649。欧元兑美元EUR=则持稳，报1.3360，但如果今天稍晚公布的欧元区经济增长和通胀率疲软，欧元可能承压。

大宗商品市场方面，对于中国需求的担忧压低伦铜价格CMCU3至每吨6,880美元，此前一度触及6,874美元下方的七周低点。

货币政策宽松的前景则令现货金XAU=寻获支撑，小涨至每盎司1,311.11美元。

布兰特原油LCOc1下滑0.50美元，报每桶103.78美元，上日曾触及102.37美元的13个月低位。美国原油CLc1跌0.28美元，报97.31美元。(完)

(编译 李春喜/许娜/洪曦/王兴亚/张若琪 审校 蔡美珍/张荻/艾茂林/孙茉莉/于春红)

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