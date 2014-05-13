亚股受美股提振上涨 大选期望激励印度股市劲升

* 美股创纪录最高收位，提振亚洲股市

* 对大选的预期，提振印度股市触及纪录新高

* 美元/日圆触及一周高位，美债收益率攀升

路透东京5月13日 -亚洲股市和美元周二上涨，隔夜美国股市表现强劲，盖过乌克兰紧张局势的影响。印度股市强劲上扬，市场预期对工商界友好的反对党若赢得选举，将刺激该国经济复苏。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.6%，日本股市日经指数.N225上涨1.9%。

周一美股道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX触及纪录收盘高位，受强劲企业获利和经济前景好转提振。

印度股市.NSEI上扬0.9%触及纪录新高，因出口民调结果预测印度反对党在大选中获胜，对企业利好。

不过，分析师警告不要过于兴奋，因以往由媒体组织进行的出口调查结果都不太可靠。印度大选的最后结果将于周五公布。

“许多基于预测的资金流动已经出现。透过乱象可以看出，如果基本预期(反对党赢得多数)成为现实，将会发生两点根本性变化--首先政府倾向于支持投资，其次政府会集中力量搞基建，”Lombard Odier InvestmentManagers全球固定收益分析师Salman Ahmed说。

此外，“一个知道国家需要基础建设的强有力的政府，应该有能力推行改革并为长期经济成长提供条件，”Ahmed说。

到目前为止，股市没有受到周末乌克兰公投结果的影响。组织此次公投的亲俄反政府一派表示，将近90%的投票人赞成自治，这可能加剧冲突。

“目前为止投资者还相信普京的话，即乌克兰东部不会重蹈克里米亚的覆辙，鉴于现有制裁措施几乎没起到威慑作用，他们似乎也不太担心美国和欧盟对俄的下轮制裁，”CMC Markets的市场分析师Jasper Lawler在给客户的报告中称。

“顿涅茨克目前正式请求入俄，普京政府的外交将受到全面考验，”Lawler补充称。

市场还可能关注周二稍晚中国将公布的工业生产和零售销售数据。数据如果疲软，将打压风险人气，不过也有可能激起对中国将推出更多刺激措施的预期。

中国经济增长步伐放缓至数十年来最慢水平，近期数据显示未来一年将面临挑战。

美元兑日圆涨至一周高点102.25日圆，受美国公债收益率上涨支撑。

欧元兑美元处于守势，报1.3755美元，接近上周五触及的一个月低点1.3745。上周欧洲央行总裁德拉吉对欧元近期涨势发出了口头警告。

指标10年期美国公债收益率报2.66%，周一触及5月2日以来高位2.67%。

油市对乌克兰紧张局势依然更为敏感。美国原油期货价格持稳于每桶100.54美元，周一上涨0.6美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍大涨至2012年2月高点每吨21,625美元，因为西方可能对全球最大产镍国俄罗斯实施更严厉制裁。而印尼禁止出口未加工的矿石原本就已令市场担心不已。

LME三个月期铜仍接近周一触及的两个月高点，因最大的铜消费国--中国上周承诺推进全面的资本市场改革，而且投资者对全球交易所铜库存的减少愈发担忧。(完)

(编译 李春喜/郑茵/白云/徐文焰；审校 王兴亚/孙茉莉/艾茂林/张荻)

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