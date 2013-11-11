亚股和亚币下跌 因担心美联储缩减刺激力道

* 美国10月新增20.4万个工作岗位，增幅远高于预期

* 中国10月工业生产和CPI上升

* 美元兑欧元和日圆上涨

* 印尼卢比、泰铢及菲律宾披索下跌

* 日股日经指数跳涨1.3%

路透东京11月11日 -亚洲股市周一跌至四周低位，因美国就业成长意外飙升，强化了美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前将开始缩减刺激的预期，提振了美元兑欧元、日圆和新兴货币。

雪上加霜的是，中国10月通胀率升至八个月高位，引发市场担心政策收紧，与此同时工业生产和投资数据显示出中国经济有企稳迹象。

“由于地产价格持续上升，特别是一线城市房价，这是令人担心的一个领域，可能引发政策采取行动，”法国巴黎银行研究报告称。

中国沪深300指数.CSI300下跌0.5%，触及两个半月低点。

MSCI明晟亚太地区除日本外股指.MIAPJ0000PUS下滑0.2%，触及10月11日以来最低，延续其上周五的1%跌幅。

印尼股市.JKSE下跌0.7%，印尼卢比兑美元下跌0.7%至11,485的一个月低点。

其他新兴市场货币也受挫，泰铢兑美元下跌0.7%至31.61的七周低位。

美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美联储或会很快决定缩减其购债刺激计划。

然而美联储主席伯南克和另外两名高层官员周五表示，尽管迹象显示美国劳动市场改善，但失业率仍有很大的下滑空间。其评论暗示会持续支持美联储的大规模刺激计划。

一名对冲基金经理人表示，年底前美联储不太可能开始削减刺激举措规模。

“如果人们担心美国的利率上升且量化宽松(QE)提早结束，显然将会造成影响。但我不认为那在短期内会发生。”他说。

“鉴于那对信心和消费的影响，我认为他们在年底前不会有什么行动。我想目前来谈那个还太早。”

美国就业市场相关图表，请点选(link.reuters.com/sem54t)

美国消费者信心相关图表，请点选(link.reuters.com/xub84t)。

**美元上涨，日经指数走高**

美元兑日圆持稳在99.01日圆，距离上周四所及七周高点99.41日圆不远，美元兑欧元上涨0.1%至1.3358美元，上周五上涨0.4%。

美元指数.DXY报81.259，距离上周五所及两个月高点81.482不远。

随着日圆走软，日本股市日经指数.N225攀升1.3%，交投相对清淡；该指数上周下跌0.8%。

美国标准普尔E-mini股指期货下跌0.1%，上周五标准普尔500指数.SPX收高1.3%。

美国公债期货持稳，上周五10年债收益率(殖利率)最高曾上涨15个基点，至四年高点2.763%。

现货金下跌0.1%至每盎司大约1,286美元，扩大上周五1.5%的跌幅并徘徊在三周低点，因市场担忧美联储可能很快退出对经济的支撑政策。

布兰特原油期货上涨0.3%，报每桶105.5美元，上周五上涨1.6%，打破了三日连跌并由四个月低点反弹。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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