亚洲股市反弹 市场关注欧洲央行动向

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数自五个月低点反弹，上涨1%

* 市场预期欧洲央行释出宽松倾向，部分人士预期降息，一些人则预期放宽政策

* 投资人寄望美国就业数据能证实经济增长稳健

路透东京2月6日 -亚洲股市周四暂自五个月低点弹离，投资人寄望，欧洲央行和美国就业数据能安抚因新兴市场卖压而困扰不安的市况。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS连跌五天后上涨1.0%。日股日经指数.N225升0.3%，本周稍早跌至四个月低位。

虽然许多市场人士预计欧洲央行将在今日稍晚举行的会议上按兵不动，但1月通胀数据意外温和，引发欧洲央行可能会进一步放松政策以规避通缩风险的猜测。

欧洲央行主要利率已处在0.25%水准，因此降息空间有限。但这未阻止交易商押注欧洲央行会小幅降息约10-15个基点。

其它预期则包括欧洲央行可能会终止所谓的“冲销”操作，甚至是大规模的量化宽松举措。

至少，投资者预计欧洲央行总裁德拉吉至少会暗示其准备宽松政策，这可能有助于缓解对美联储撤回刺激举措的担忧。

“今年风险资产震荡的根源，在于美联储开始缩减刺激政策。若欧洲央行和日本央行放宽政策，将对风险资产有利，”三井住友银行外国债券交易主管Arihiro Nagata说。

对欧洲央行立场将偏温和的预期压制欧元涨势。欧元兑美元基本持平于1.3535美元，虽然脱离了周一触及的10周低点1.34765，但尚未能从通胀数据意外疲软的打击中完全恢复。

**静待非农就业报告**

脆弱的新兴国家土耳其、南非和俄罗斯的市场走势相对平稳，帮助缓和了近期的震荡局面。

许多市场人士也在等待周五将发布的美国非农就业报告以获得宽慰，不过周三公布的美国民间就业报告将令投资者提心吊胆，至少在非农就业报告出炉前是这样。

“在12月就业报告令人失望后，如果将发布的美国1月非农就业报告显示出就业强劲增长，那么我们就可以确认美国增长趋势未改变。那将成为稳固市场的一个因素。”大和证券的首席固定收益分析师TohruYamamoto说道，“但是如果就业数据再次疲弱，则会大大冲击市场信心。”

路透调查的分析师预估，美国1月非农就业岗位料增加18.5万个，12月为增加7.4万个。

“如果数据符合预估，那么大多数投资者就会觉得他们不必改变对于美国经济形势的基本设定。”三井住友银行的Nagata表示。

美股周三走势振荡，标准普尔500指数.SPX在盘中触及三个半月低点1,737.92，终场收低0.2%至1,751.62点。

投资者的谨慎情绪提振了日圆避险买盘，日圆兑美元目前距离两个半月高点不远。美元/日圆报101.44，距离周二低点100.755近在咫尺。（完）

(编译 张若琪/许娜/徐文焰/高琦； 审校 王洋/侯向明/张明钧)

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