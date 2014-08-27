亚股触及近七年高位 欧央行总裁言论打压欧元

路透悉尼8月27日 - 欧元周三处于守势，因有关欧元区将祭出更多政策刺激的强烈预期推动公债收益率至纪录低位，并提振亚股至近七年高位。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉号召采取更多货币和财政政策行动，促使市场押注最新举措最早可能在欧洲央行下周召开管委会会议时推出。

“这些言论让人预期欧洲央行可能在未来几个月宣布更多货币激励政策，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇率和利率分析师Peter Dragicevich称。“下一轮计划可能包括全面购买资产。”

他还表示，周五将公布的欧元区消费者物价调和指数(HICP)或触及目前周期的新低0.3%，增加出台政策的紧迫感。

“这将进一步对互换利率全线构成压力，并使欧元走势沉重。”

欧元兑美元EUR=在亚洲市场跌至11个月新低1.3154美元，接近9月6日触及的低位1.3104美元，该水平也是一道主要技术支撑位。

欧元疲弱提振美元指数.DXY升破9月高点，创13个月高位82.698。美元兑日圆JPY=仅能守住微弱涨幅，报104.07，低于周一的七个月高点104.49。

欧洲料将进一步释放流动性，对新兴市场构成利好。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬0.4%至2008年1月以来高点。

东证股价指数.TOPX开盘走强后转为持平，在1,290/1,300区间遭遇顽强阻力，过去曾在该水平屡次触顶。

标准普尔500指数.SPX周二首次收在2,000点上方，收高0.11%。道琼工业指数.DJI走高0.17%，Nasdaq指数.IXIC上涨0.29%。

**两年期德债收益率降至负值**

稳健的数据让投资者振奋。美国经济谘商会周二公布，8月美国消费者信心指数升至2007年10月以来最高，因消费者对经济现状的信心增强。

美国耐久财订单7月增幅创纪录，因海外对飞机需求强劲，而且基础趋势仍然强劲，预示经济活跃增长。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.75%。

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB下降1个基点至纪录低位0.943%，两年期德债收益率降至负值。

欧元区二线国家公债涨势更为强劲，10年期西班牙公债收益率(殖利率)下跌8个基点，意大利公债收益率下跌5个基点。西班牙的举债成本已经低于美国，意大利也差不多快得到相同待遇。

市场也审慎观望乌克兰情势发展；在与欧盟官员一道进行大约六个小时的协商后，俄罗斯总统普京和乌克兰总统波罗申科进行两小时的一对一会谈。

波罗申科表示，会准备乌克兰东部的紧急停火协议计划，普京则强调要应该是由乌克兰与叛军谈判停火条件。

大宗商品方面，金价XAU=盘旋于每盎司1,284.04美元附近，此前未能守住1,290.80美元。

油价下跌一段时日后暂时持稳。布兰特原油LCOc1涨0.26美元，至每桶102.76美元，美国原油CLc1上涨0.07美元，至每桶93.93美元。(完)

(编译 许娜/王丽鑫/朱晓军/陈宗琦；审校 王洋/艾茂林/高琦/蔡美珍)

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