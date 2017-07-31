亚洲股市扭转颓势 因中国采购经理人指数表现稳健

路透新加坡7月31日 - 亚洲股市周一转为上涨，扭转开盘有气无力的表现，因中国公布稳健数据；美元小幅上涨，但仍受到美国政局不确定性箝制。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.1%，扭转稍早跌势。

中国股市上涨，沪深300指数.CSI300涨0.15%，沪综指.SSEC升0.2%。香港恒生指数.HSI涨0.6%。

中国7月官方制造业和非制造业PMI双双回落，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。但总体仍保持平稳态势，均与上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间。

朝鲜周五再度试射一枚洲际弹道导弹之后，投资者保持谨慎。朝鲜表示这次试射证明其具有攻击美国本土能力。美国两架超音速B-1B轰炸机周日飞过朝鲜半岛以展示武力。

“地缘政治问题本周初可能抑制升势，美国与中国在朝鲜政策上的不协调，对情势不利，”OANDA的亚太交易主管Stephen Innes在报告中写道。

韩元兑美元周一上涨0.1%至1,122.2韩元，上周五下滑近0.7%。韩国综合股价指数.KS11下跌0.3%。

澳股上涨0.3%。

避险日圆走强，美元兑日圆跌0.2%至110.48日圆，触及6月中旬以来最低水位。

日股日经指数.N225跌0.1%，日圆走坚抵消了日本6月工业生产继5月下降后反弹的影响。

美股标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC上周五收挫，之前亚马逊AMXN.O、埃克森美孚(XOM.N)和星巴克(SBUX.O)等企业公布的业绩令人失望。

道琼工业指数收高并创下盘中记录高位，受雪佛龙(CVX.N)的强劲业绩提振。

美国企业第二季业绩整体上优于预期。财报季目前已过去一半多，根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成分股公司的获利料录得增长10.8%。

美元指数小涨0.1%至93.376，上周五则跌0.6%。

市场等待克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二的讲话，以研判近期通胀低迷是否令美联储立场更加鸽派。

投资者还关注本周将要出炉的一系列重要数据及重大事件。数据方面包括周一发布的欧元区7月核心通胀、周二发布美国制造业状况数据；重大事件方面包括澳洲央行利率决定，周三的印度央行会议以及周四的英国央行会议。市场预测澳洲央行将按兵不动，预计印度央行将降息，英国央行则可能维持利率不变。

周二将公布一系列民间制造业调查数据。

Innes写道，“本周将有大量数据公布，但对美元多头而言，显示有些令人不快，因为(欧洲央行)成员讲话愈显鹰派，而他们的(美联储)官员讲话更呈鸽派。如果能够证实这一倾向，将受到交易员的猛烈冲击。”

欧元兑美元持稳于1.1741美元，上周五涨0.6%。

大宗商品方面，油价连续第六个交易日上涨，因库存降幅大于预期，而且有迹象显示，沙特将在8月进一步削减石油产量。

美国原油期货涨0.3%至每桶49.85美元，稍早触及50.06美元，为两个月来首次站上50美元关口。

布兰特原油期货升0.3%至52.69美元，上周五大涨2%。

金价周一早盘升至1,270.98美元，为6月14日以来最高。(完)