亚洲股市挫跌 中国经济数据打击市场信心

路透悉尼9月15日 - 亚洲股市周一跌至五周低点，此前中国公布连串疲软数据，引发全球第二大经济体大幅放缓的疑虑。

被视为是操做中国经济题材的流动资产--澳元遭到重创，跌至六个月低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%至8月8日以来低位。该指数一周多来已从近七年高点重挫近4%。

澳洲S&P/ASX 200指数下滑0.7%，韩国综合股价指数.KS11跌0.3%，香港恒生指数.HSI挫低1.1%。中国沪深300指数.CSI300也走低0.6%。

日本金融市场周一因公共假期休市。

周六公布的数据显示，中国8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重。

“这表明了经济在第二季反弹后，第三季增长动能放缓。”巴克莱分析师在给客户的报告中并指出，他们已将中国2014年增长率预估从7.4%调降至7.2%。

“值得注意的是，最近中国国务院总理李克强刚刚发表讲话称，中国政府对当前的经济增长速度是满意的，政府的着眼点是就业，并将维持审慎的政策。”

事实上，外界担心中国政府现在不愿进一步实施刺激举措，尽管很多人怀疑，如果经济增幅有可能远低于7.5%的官方目标的话，中国当局恐怕不得不这么做。

中国悲观的经济数据，令今年铁矿石.IO62-CNI=SI价格下滑40%引发的忧虑进一步加剧，进一步打击了商品货币的人气。

澳元自然成了抛售对象，澳元/美元AUD=D4一度短暂跌破0.90美元，扩大了本月初始于0.94美元的跌势。

其他主要货币比较平稳，美元/日圆JPY=持于略低于上周五所及的六年高点107.39的水平，欧元EUR=持平于1.2968美元，上周一度跌至14个月新低1.2859。

市场对美元的需求强劲，因投资者预计美联储本周9月16-17日的政策会议上会变得略强硬些，为此做准备。

这推动美债收益率(殖利率)上扬，10年期美债收益率US10YT=RR上周五升至2.6%上方，创下逾一年最高单周升幅。

“本周政策面的主要问题是，外界普遍预期的美国联邦公开市场委员会(FOMC)前瞻性指引的变化，是否足以重燃美元买兴，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师在报告中称。

“在看到美元布仓已然大幅改变后...我们的答案是不会。事实上尽管我们预计美元直到第四季都会一直保持强劲，但美元的需求似乎过度，多仓(暂时)过多。”

在9月18日即将进行苏格兰独立公投，而民调显示“支持”与“反对”阵营几乎不相上下的情况下，英镑不确定性仍高。

如果“支持”独立一方获胜，可能让有307年历史联盟关系画下句点，大英联合王国瓦解。

英镑兑美元GBP=D4最新报1.6244美元，在上周下跌至接近10个月低位1.6052之后仍显脆弱。

美元全线走强，加上原油需求忧虑导致油价走低。美国原油CLc1下跌1.20美元，至每桶91.16美元。

期铜CMCU3下跌0.7%至每吨6,787.25美元，金价XAU=触及八个月低位每盎司1,225.30美元。(完)

(编译/审校 张明钧/张若琪/王颖/王丽鑫/陈宗琦/高琦/于春红/徐文焰/杜明霞)

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