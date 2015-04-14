中国股市继续攀升 美元稍有回落

路透悉尼4月14日 - 中国股市周二延续其近期疾速的涨势并创下新高，而大部分亚洲其它股市则在近期大涨之后稍事喘息。

新加坡金管局意外未放宽货币政策，给予该地区的新兴货币提振，并促使投资者对密集的美元仓位展开了结获利。

与新加坡金管局不同的是，中国央行继续放松货币政策。

中国沪综指.SSEC再涨1.0%，逾五周来几乎连续上涨。恒生指数.HSI周二早盘跌0.5%；该指数周一触及七年高位，过去五个交易日累涨12%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小幅走软至513点，距离去年9月高位516点不远，若突破516点，则将试探2008年初所及水准。

日经指数.N225在19,900点左右走势犹豫，很难持续突破20,000点关口。

美国股市周一下滑，因对美元上涨和油价下跌将拉低美国企业第一季盈利的忧虑加重。道琼工业指数.DJI收跌80.61点，或0.45%，至17,977.04点；标准普尔500指数.SPX下滑9.63点，或0.46%，至2,092.43点；Nasdaq指数.IXIC跌7.73点，或0.15%，至4,988.25点。

对第一季标准普尔500指数成分股业绩的预估已大幅下滑，据汤森路透数据，标准普尔500指数成分股企业获利料较上年同期下降2.9%。

市场焦点亦集中在美国周二稍后公布的零售销售数据，找寻继年初低迷表现后，支出回升的迹象。

若数据乐观将支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍后加息的理由，并支撑美元。

周二，在坡元跳涨后，美元小幅回落。

美元指数下跌0.1%至99.392，但仍距离近期高点不远。欧元兑美元小涨至1.0570美元，周一最低曾跌至1.0519美元。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一指出日圆兑美元的汇价过低后，日圆上扬。

美元兑日圆从早前的120.10跌至119.83。欧元兑日圆报126.78日圆。

大宗商品方面，在美国能源资料协会(EIA)称，预计美国页岩油产量将录得四年多以来首次月度降幅后，油价上涨。

美国原油期货涨0.46美元，报每桶52.38美元；布兰特原油期货5月合约涨0.48美元，报58.39美元。(完)

(编译 王洋/孙茉莉/刘秀红/白云; 审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)

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