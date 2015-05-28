亚股下跌 美元兑日圆触及13年高位

路透东京5月28日 - 亚洲股市周四回吐涨幅，中国、香港和澳洲股市均下滑；美元兑日圆则创下13年高位，受有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)年内升息的预期提振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌约0.6%。沪深300指数下跌1.6%，沪综指.SSEC下跌1.4%。香港恒生指数.HSI跌1.4%。

澳洲股市回吐稍早涨幅，标准普尔/ASX 200指数下跌约0.3%，此前公布的企业支出数据逊于预期，意味着降息对经济的刺激程度辜负各界期待。

日本股市日经指数.N225逆势上涨，日圆贬值带动该指数维持连续第10日上涨走势，这将创下1988年2月以来最长的连涨记录。该指数目前上涨0.7%，此前一度改写15年盘中新高。

“有鉴于涨势延续这么多天，我认为市场将会迎来修正，但和我原先看法不同的是，这波涨势是受到日圆疲弱拉抬，”三井住友信托银行投资长Masashi Oda表示。

美元兑日圆触及13年高位，高见124.30日圆，最新报124.12，上涨0.4%。

美元最新涨势是由美联储主席叶伦的谈话引爆；叶伦上周五表示，她预期美联储今年将升息，因美国经济料将由第一季的低潮回升。

许多投资人预期，当今年稍晚美联储料将开始升息时，日本央行将推出更多宽松措施。

“更长线来看，没有什么能阻止日圆进一步下跌，”RBC外汇策略分析师Greg Moore称。

美元指数一度触及一个月高位97.775，目前小跌至97.289，因希腊与债权人即将达成协议的憧憬支撑欧元自近期低位反弹。

欧元兑美元小涨至1.0905，脱离周三所及一个月低位1.0819。

虽然有关希腊谈判的报导相互矛盾，但部分投资者押注希腊将在最后一刻达成协议，避免出现违约。

希腊经济部长史塔沙基斯(George Stathakis)周四表示，希腊及其国际债权人在以改革换现金的谈判中，在几个关键点上已经有交集，但在达成协议之前还有一些分歧需要弥合。希腊左翼政府周三表示，开始草拟与欧元区伙伴国及国际货币基金组织(IMF)的协议，将为希腊获得援助舖路。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称，在债务协商中没有太大的进展，他对于一些希腊官员的乐观心态感到意外。

对希腊能否取得所需的支持，以便在6月5日偿付国际货币基金组织(IMF)的贷款，这样的不确定性可能令投资人暂时保持谨慎。

原油价格历经两日跌势后反弹，不过美元走强令油市承压。

布兰特原油期货上涨约0.7%，至每桶62.51美元，美国原油涨0.3%，报每桶57.69美元。(完)

(编译 刘秀红/张明钧/蔡美珍/许娜/陈宗琦；审校 李爽/王丽鑫/高琦/戴素萍)

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