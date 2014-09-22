亚股下滑 美元从近期高点回落

路透东京9月22日 - 亚股周一下滑，投资者等待本周将数据，这些数据或提供更多证据证明中国经济放缓。美元回吐近期部分涨幅。

中国定于周二发布的制造业PMI预览指数或低于50，表明制造业活动正在萎缩。

“若数据低于50，心理影响将很大，也将与近几周公布的一系列疲弱中国经济数据步调一致，”巴克莱新加坡分行的亚太外汇策略主管Mitul Kotecha在给客户的报告中称。

中国财长楼继伟周日在G20财长和央行官员会议上说，中国并不会因为任何一个经济指标而对其经济政策大修大改。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%。日本股市日经指数.N225跌0.7%，上周五曾创下2007年以来的最高收盘位，周线上涨了2.3%。

中国电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)周五首日挂牌，收高38%，报93.89美元。由于阿里巴巴股票在纽约证交所交易，不是标准普尔500指数的成分股，因此它的涨势没有反映在主要指数中，对当天美股的迟滞表现几乎没有起到帮助。

二十国集团(G20)表示，他们非常有希望让全球经济规模再增加2万亿(兆)美元并创造数以百万计的新工作岗位，但欧洲经济持续停滞仍是一重大障碍。

美元指数.DXY跌0.2%报84.600，之前该指数连升十周，因预期美国将提早加息。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五在接受专访时表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)应在明年春季开始加息，这早于许多投资者当前预期；费希尔还表示加息进程应循序渐进。

但美国货币政策前景仍晦涩不明。美联储在上周结束两天的政策会议后发布声明，暗示一直到明年中期前后都不会加息。

美元/日圆JPY=下滑约0.2%至108.85日圆，撤离周五创下的六年高点109.46日圆。

欧元/美元EUR=盘中微升0.2%至1.2854美元，稍早一度跌至14个月新低1.2826。

英镑/美元GBP=D4上涨0.4%至1.6351，周五苏格兰公投否决独立后，英镑一度飙升。

现货金XAU=走低0.2%至每盎司1,212.56美元。上周，黄金下跌1%，连续第三周周线走跌。

布兰特原油期货LCOc1下挫0.5%至每桶97.91美元，周一稍晚到期的美国原油期货CLc1跌约0.3%至92.13美元。(完)

(编译 王颖/李爽/白云/朱晓军；审校 张涛/蔡美珍/张明钧)

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