亚股下滑 美元从近期高点回落

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京9月22日 - 亚股周一下滑，投资者等待本周将数据，这些数据或提供更多证据证明中国经济放缓。美元回吐近期部分涨幅。
中国定于周二发布的制造业PMI预览指数或低于50，表明制造业活动正在萎缩。
“若数据低于50，心理影响将很大，也将与近几周公布的一系列疲弱中国经济数据步调一致，”巴克莱新加坡分行的亚太外汇策略主管Mitul Kotecha在给客户的报告中称。
中国财长楼继伟周日在G20财长和央行官员会议上说，中国并不会因为任何一个经济指标而对其经济政策大修大改。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%。日本股市日经指数.N225跌0.7%，上周五曾创下2007年以来的最高收盘位，周线上涨了2.3%。
中国电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)周五首日挂牌，收高38%，报93.89美元。由于阿里巴巴股票在纽约证交所交易，不是标准普尔500指数的成分股，因此它的涨势没有反映在主要指数中，对当天美股的迟滞表现几乎没有起到帮助。
二十国集团(G20)表示，他们非常有希望让全球经济规模再增加2万亿(兆)美元并创造数以百万计的新工作岗位，但欧洲经济持续停滞仍是一重大障碍。
美元指数.DXY跌0.2%报84.600，之前该指数连升十周，因预期美国将提早加息。
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五在接受专访时表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)应在明年春季开始加息，这早于许多投资者当前预期；费希尔还表示加息进程应循序渐进。
但美国货币政策前景仍晦涩不明。美联储在上周结束两天的政策会议后发布声明，暗示一直到明年中期前后都不会加息。
美元/日圆JPY=下滑约0.2%至108.85日圆，撤离周五创下的六年高点109.46日圆。
欧元/美元EUR=盘中微升0.2%至1.2854美元，稍早一度跌至14个月新低1.2826。
英镑/美元GBP=D4上涨0.4%至1.6351，周五苏格兰公投否决独立后，英镑一度飙升。
现货金XAU=走低0.2%至每盎司1,212.56美元。上周，黄金下跌1%，连续第三周周线走跌。
布兰特原油期货LCOc1下挫0.5%至每桶97.91美元，周一稍晚到期的美国原油期货CLc1跌约0.3%至92.13美元。(完)
(编译 王颖/李爽/白云/朱晓军；审校 张涛/蔡美珍/张明钧)
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路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)