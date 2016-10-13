亚股下跌 因中国贸易数据疲弱引发经济成长忧虑

路透香港10月13日 - 亚洲股市周四跌至三周低位，美股期货和美债收益率也下滑，因中国9月贸易数据显示出口大幅下降，引发对于这个全球第二大经济体成长状况的新忧虑。

风险资产在经历了一段超越其他类别的良好表现后，在2016年第四季开局却有些灰头土脸，因围绕美国总统大选、英国“硬退欧”影响、以及德国银行业艰难处境的种种不安在金融市场扩散并引发动荡。

周四早盘，人气在中国公布贸易数据后转弱。中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。

该数据增强全面的避险情绪。有些分析师表示，该数据也令人担心中国未来数月可能采取弱势人民币政策，那将给亚洲其它地区造成通缩压力。

“中国出口情况仍然疲弱，支持我们的看法，即中国人民银行将在未来几个季度保持让人民币贸易加权汇率逐渐贬值的现行政策，”凯投宏观(Capital Economics)的分析师在报告中写道。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1%，触及9月19日以来低点。香港股市恒生指数.HSI开盘跌1.5%，日本股市.N225跌0.4%。

“中国数据全面加重市场谨慎心态，我们应可见到日圆及其他避险资产扩大涨幅，”香港一家亚系银行外汇交易员说。

10年期美债收益率下跌5个基点至1.74%，以亚洲时段的美债交易而言，这是相对较大的波动幅度；美股期指跌幅加深，日内下跌0.6%。

尽管美债收益率全线回落，市场对美联储12月升息的信心依然较足。

“我们认为，如果你是抱着12月将升息的预期来看这一份会议纪录的话，那么你的立场没有理由改变，”法国兴业银行分析师Omair Sharif在研究报告中称。

美股本周跌破重要的100日移动均线之后苦于找寻新动能。道琼工业指数.DJI隔夜收高0.09%；标准普尔500指数.SPX收高0.11%。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数略低于16，暗示市场充满不确定性。

英镑变动不大，此前英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)表示，将给予议员些许对英国退欧程序的监督权，并寻求对欧盟市场最大可能的准入。

泰铢将受到关注，上日跌至八个月低位，因担心现年88岁泰皇的健康情况。泰国皇宫周三表示，泰皇健康状况“整体尚未稳定下来。”

油价在隔夜下跌1%后走势挣扎。石油输出国组织(OPEC)报告称，9月石油产量触及八年高位，抵销了对OPEC誓言抑制产量的乐观情绪。

美国原油期货跌1.1%至每桶49.62美元。金价继上周急跌后，目前持稳在每盎司1,250美元。(完)