亚股及主要货币走势迟滞 因重要事件即将登场

* 美股尾盘反弹，为亚股提供短暂支撑

* 主要货币陷于窄幅区间，英镑受购并案提振

* 日本市场因假期休市令市场欠缺流动性

路透悉尼4月29日 - 亚洲股市周二走势迟滞，因本周重要事件登场前的审慎气氛，盖过了美股尾盘上涨的影响。

主要货币在窄幅区间，因日本市场休市，不过欧元兑日圆和澳元上涨。

市场欠缺动能，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小跌0.2%。沪综指.SSEC小升0.2%，韩股.KS11小跌0.2%。

三星电子(005930.KS)股价下跌1.8%，此前该公司公布获利连续第二个季度下滑后，因面板和趋于成熟的高端智能手机业务疲弱。

但三星寄望巴西世界杯足球赛粉丝会舍得花钱购买时尚设备观看赛事，将助其提振显示器和智能手机销售。

乌克兰局势是市场保持谨慎的另一大理由。美国针对七名俄罗斯政府官员和17家与俄总统普京有联系的企业实施制裁，阻止俄政府干预乌克兰。

美国股市周一再次呈现古怪走势。道琼工业指数.DJI涨0.53%，标普500指数.SPX涨0.32%，Nasdaq综合股价指数.IXIC收平。亚马逊(AMZN.O)和Facebook(FB.O)下跌。

美股的上涨要多数归功于医药业的并购热潮。辉瑞(PFE.N)表示接洽过英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)(AZN.N)，试图重新谈判收购交易的可能，但被拒绝，引发市场揣测这将引发一场竞购战。

阿斯利康股价上扬超过14%，辉瑞上涨4.2%，成为道指涨幅最大的成分股。

**欧洲央行不急于行动**

尽管还比较遥远，但辉瑞需要英镑支付并购交易的可能性，给投机客提供了一个做多英镑的理由。英镑兑美元攀升至四年半高点1.6856美元，之后回落至1.6813。

欧元追随英镑升势，兑美元最高升至1.3879，部分因为路透报导淡化了欧元区近期放宽货币政策的可能性。

一名消息人士称，欧洲央行总裁德拉吉周一向德国议员表示，即使通胀持续低落，该行距离实施购债计画仍长路漫漫。

周二，欧元持于1.3862美元，仍处于过去两周维持的1.3783-1.3905区间内。

美元兑日圆同样陷于区间交投，过去七个交易日在101.95-102.72之间游走。美元兑日圆周二徘徊于102.48，投资者静待本周的美联储政策会议或美国就业数据，看能否提供该货币对突破区间的刺激因素。

日本央行周三召开政策会议；未来几天将出炉一系列经济数据，包括欧元区通胀率，以及英国和美国GDP等。

在大宗商品市场，布兰特原油上升0.14美元，至每桶108.26美元，但周一跌逾1美元，因利比亚为第二个港口重启出口铺平道路，之前利比亚政府和反对派达成协议，后者将结束封锁主要石油出口港的行动。

美国原油涨0.02美元至每桶100.89美元。

现货金降至每盎司1,294.49美元，此前未能突破约1,306.00美元的阻力位。(完)

(编译 戴素萍/白云/王兴亚/王翔琼；审校 徐文焰/李爽)

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