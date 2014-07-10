亚股上涨但美元下滑 美联储不急于结束QE

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透东京7月10日 - 亚洲股市周四上涨，而美元下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)表示不急于结束量化宽松和开始加息。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升0.3%。
日股日经指数.N225逆势下跌0.3%，受5月机械订单数据剧降打压，因数据给资本支出前景蒙上疑云。
风险资产和货币对于中国贸易数据的反应有限，中国6月进出口表现均有好转，但仍逊于预期。
中国国际经济交流中心研究员王军认为，“6月份的贸易数据应该是比较平淡没有亮点，看起来指望外需成为拉动经济的动力还不太现实。”
王军称，“内需虽有回升，但结合物价数据整体看，需求还是偏弱，完成全年的外贸目标难度也比较大。”
印尼股市触及一年多高点，因市场乐见有望实施改革措施的佐科当选下一任总统，尽管周三大选后竞选对手拒绝承认失利。
印尼股市.JKSE涨1.7%，稍早涨幅一度超过2%。
**FED公布会议记录**
据周三美联储公布的上次会议记录，美联储确认美国经济最近好转，但暗示不太可能在2015年下半年前加息。
美联储没有传递较强硬的讯息，缓解对加息的担忧，推动美股周三结束连续两天的跌势，并推低美债收益率。
“美联储会议记录没有显现什么新消息，”CitiFX策略师在给客户的报告中写道。
美元兑日圆JPY=下滑0.1%报101.58，公债收益率下滑令其承压。日本机械订单下降未影响日圆走势，该数据每月波动性较大。
欧元兑美元EUR=几乎持平，报1.3645，上日涨逾0.2%。
新西兰元兑美元触及三年高位，此前惠誉确认该国AA评级并将评等展望上调至正面。
新西兰元兑美元NZD=D4触及0.8839美元，为2011年8月以来最高。澳元则在数据显示澳洲失业率上升后下滑。
大宗商品方面，期铜自周二所及五个月高位回落，因供给减少所推动的涨势逐步衰落。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨7,126.75美元，较上日持平，周二时曾触及五个月高位7,212美元。
原油延续跌势，因美国汽油需求下滑且利比亚一油田恢复生产。
美国原油期货CLc1下跌0.4%，报每桶101.86美元。(完)
(编译 许娜/石冠兰/李爽/洪曦; 审校 李婷仪/张若琪/蔡美珍/王兴亚)
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