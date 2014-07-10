亚股上涨但美元下滑 美联储不急于结束QE

路透东京7月10日 - 亚洲股市周四上涨，而美元下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)表示不急于结束量化宽松和开始加息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升0.3%。

日股日经指数.N225逆势下跌0.3%，受5月机械订单数据剧降打压，因数据给资本支出前景蒙上疑云。

风险资产和货币对于中国贸易数据的反应有限，中国6月进出口表现均有好转，但仍逊于预期。

中国国际经济交流中心研究员王军认为，“6月份的贸易数据应该是比较平淡没有亮点，看起来指望外需成为拉动经济的动力还不太现实。”

王军称，“内需虽有回升，但结合物价数据整体看，需求还是偏弱，完成全年的外贸目标难度也比较大。”

印尼股市触及一年多高点，因市场乐见有望实施改革措施的佐科当选下一任总统，尽管周三大选后竞选对手拒绝承认失利。

印尼股市.JKSE涨1.7%，稍早涨幅一度超过2%。

**FED公布会议记录**

据周三美联储公布的上次会议记录，美联储确认美国经济最近好转，但暗示不太可能在2015年下半年前加息。

美联储没有传递较强硬的讯息，缓解对加息的担忧，推动美股周三结束连续两天的跌势，并推低美债收益率。

“美联储会议记录没有显现什么新消息，”CitiFX策略师在给客户的报告中写道。

美元兑日圆JPY=下滑0.1%报101.58，公债收益率下滑令其承压。日本机械订单下降未影响日圆走势，该数据每月波动性较大。

欧元兑美元EUR=几乎持平，报1.3645，上日涨逾0.2%。

新西兰元兑美元触及三年高位，此前惠誉确认该国AA评级并将评等展望上调至正面。

新西兰元兑美元NZD=D4触及0.8839美元，为2011年8月以来最高。澳元则在数据显示澳洲失业率上升后下滑。

大宗商品方面，期铜自周二所及五个月高位回落，因供给减少所推动的涨势逐步衰落。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨7,126.75美元，较上日持平，周二时曾触及五个月高位7,212美元。

原油延续跌势，因美国汽油需求下滑且利比亚一油田恢复生产。

美国原油期货CLc1下跌0.4%，报每桶101.86美元。(完)

(编译 许娜/石冠兰/李爽/洪曦; 审校 李婷仪/张若琪/蔡美珍/王兴亚)

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