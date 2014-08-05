亚股下跌 疲弱的中国服务业数据打击市场人气

路透东京8月5日 - 亚洲股市周二下跌，此前公布的调查报告显示，中国服务业增速降至纪录低位，为受良好的美国企业财报、及葡萄牙援助国内最大银行提振的乐观人气浇了一瓢凉水。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.5%，在中国数据公布后转至平盘下方。汇丰（HSBC）/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。

这是自2005年11月该数据开始公布以来的最低点，暗示整体经济复苏仍然脆弱，可能需要政府的更多支持。

整体数据疲软可能反映出许多城市的楼市降温，中介、住宅服务等房地产相关产业的业务量也减少，汇丰银行分析师屈宏斌表示。

日本股市日经指数.N225下跌0.2%，中国内地股市沪深300指数.CSI300下跌0.5%，数据公布前刚触及七个月高点。

美国股市周一收高，受葡萄牙救助圣灵银行BES.LS及巴菲特管理的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)公司的利好财报提振。

亚洲汇市关注澳洲央行今日稍后的政策决定。

外界普遍预期，澳洲央行料维持现金利率在2.5%不变，投资者将关注央行对经济状况以及澳元升值的看法。今年以来澳元兑美元累计上涨了约4.7%。澳洲利率在过去一年一直维持在2.5%。

“如果澳洲央行仍然采用谨慎语气，澳元可能重新下跌，但若声明更平衡，澳元将继续上涨，”BK Asset Management执行董事Kathy Lien在致客户的一份报告中称。

澳元兑美元AUD=D4微跌至0.9320，周一从上周触及的两个月低位0.9275大幅反弹，因澳洲零售销售意外大增。

美元兑日圆JPY=持于102.575，远低于上周所及的四个月高点103.15。

美元受到隔夜美债收益率走低的限制，上周五公布的美国非农就业数据不及预期，令美元兑日圆跌破了103的关口。

美债收益率下滑，因债市在周五因就业报告而扬升后保持看涨基调。

欧元兑美元EUR=基本持平，报1.3421，周五美国就业数据公布后欧元兑美元脱离1.34下方的八个月低点。

欧元自周五反弹以来没有取得什么进展，受欧洲央行周四召开会议前的市场谨慎情绪抑制。

在商品市场，美国原油延续周一涨势，周一上涨是由于市场关注点从供应增长转向对利比亚及其他全球热点地区的暴力冲突的忧虑。

美国原油CLc1涨0.1%，报每桶98.41美元。(完)

(编译 许娜/李春喜/王丽鑫/石冠兰 审校 杜明霞/田建华/徐文焰/张若琪)

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