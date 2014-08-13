亚洲股市走势迟滞 市场担心乌克兰局势威胁经济增长

路透东京8月13日 - 亚洲股市周三走势迟滞，铜价跌至六周低位，因担心全球经济增长，乌克兰危机可能威胁欧洲脆弱的经济复苏，令投资者保持谨慎。

另外中国贷款数据出人意料地疲软，冲击大陆股市，令人气更加脆弱。市场还在等待今天稍后将公布的其他中国经济数据，包括工业增加值和零售销售。

日经指数.N225小幅上涨0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS基本持平。

中国大陆沪综指.SSEC回吐稍早涨幅，下跌0.7%。沪综指过去几周大幅上涨，受中国经济复苏的希望提振。

“机构(投资者)会将所有数据考虑在内，因此我们无法马上说市场近期的上涨是否已经结束，”国都证券股票分析师肖世俊表示。

投资者对乌克兰局势也保持警惕，一个由280辆俄罗斯卡车组成的车队运载着人道主义救援物资发往乌克兰东部，在该地区的乌克兰政府军正在围剿亲俄分裂分子。

西方官员怀疑俄罗斯可能利用人道主义援助作为入侵乌克兰的藉口，但俄罗斯外交部称，进入乌克兰境内后将把车队交给国际红十字会。

“你不能说没有任何军事干预的可能性，但也不能对其押注。因此目前投资者陷入两难的局面。”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。

周二公布的一项调查显示，8月德国分析师和投资者信心降至逾一年半低位，暗示德国经济第三季将蹒跚而行。这进一步表明西方制裁俄罗斯正给欧洲经济带来负担。

铜价CMCU3跌至六个月低位每吨6,926.50美元，因投资人担心全球经济成长。

德国股市.GDAX周二下跌1.2%，领跌全球股市，因在俄罗斯业务活跃的6,200家德国公司中，有越来越多的企业警告西方与俄罗斯的对峙将损及他们的业务。 欧元兑美元EUR=报1.3368美元，接近上周触及的近九个月低点1.3333美元。

油市方面，布兰特原油LCOc1跌至13个月低点每桶102.65美元，最新报102.79美元。

中东动乱亦削弱投资人对风险资产的胃纳，但提振公债等避险资产。 不过，美国公债价格周二小幅下滑，因交易商在本周稍后400亿美元较长期公债发售前出售一些公债仓位，推升10年期公债收益率UP10YT=RR至2.458%，上周该收益率曾触及14个月低点2.349%。

日圆兑美元JPY=脱离上周所及高点101.51，报102.28。

日本内阁府周三数据显示，日本第二季经济环比年率为萎缩6.8%，创下三年来的最大萎缩幅度，但略好于市场预估。不过日圆对此数据结果反应有限。

虽然此项疲弱数据料不会动摇日本央行对经济可挺过消费税冲击的信心，但如果出口和消费长期维持疲态，将加大日本央行进一步放松政策的压力。(完)

(编译 王丽鑫/李春喜/洪曦/李婷仪 审校 高琦/王洋/许娜/田建华)

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