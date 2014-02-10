亚洲股市大多上扬 后市面临诸多风险事件

* 亚洲股市微升，因华尔街市场承受住就业报告喜忧参半的影响

* 日圆兑美元回落，帮助支撑日经指数

* 寒冷天气推动美国原油升穿每桶100美元

* 本周消息面较热闹，有美联储主席叶伦国会证词，及中国和欧盟经济数据

路透悉尼2月10日 -亚洲市场周一大多温和上涨，华尔街能够顶住美国就业报告看似令人失望的影响，鼓舞亚洲市场，不过后续更多风险事件足以令投资者保持谨慎。

关键的是，美联储新掌门叶伦周二和周四分别在众议院和参议院首次发表证词陈述，市场将寄望叶伦再次确认，政策将在较长时间内维持宽松。

日股日经指数.N225上涨1.3%至14,668点，脱离上周低位13,995点。

“短期内，投资者回补空仓，因风险胃纳回归，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示。

“但从本周叶伦听证会上获得关于美国政策和经济增长的保证之前，他们不会对未来市场上涨抱有信心。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升0.3%，中国股市沪综指.SSEC上扬1.7%。

日本股市得到进一步支撑，因日圆兑美元走软至102.41日圆，但美元未能突破102.60日圆附近阻力。美元兑欧元也略微走强至1.3625美元，周五尾盘为1.3635美元。

在美国1月非农报告显示就业岗位仅增长11.3万个且远低于预期后，股市和美元起初都有回落。

不过就业数据的破坏有限，因为强劲的家庭调查数据显示就业人数跳增，推动1月失业率降至6.6%。

喜忧参半的数据令美国公债基本持平，10年期公债收益率略降至2.68%。

大宗商品方面，因席卷美国的寒冷天气继续消耗取暖燃料库存，油价一度扩大了近期涨幅。

美国原油期货盘初触及六周高位每桶100.46美元，但可能无法逾越12月高位每桶100.75美元。布兰特原油期货回落0.46美元，至每桶109.20美元。

现货金亦上涨，至每盎司1,268.24美元，但在1,273至1,278美元区间遭遇强劲阻力。

**叶伦国会证词**

美联储主席叶伦本周将在国会发表她对就业报告的看法。

分析师普遍预计她将不脱近期政策会议的论调，重申只要经济持续如预期般改善，就可能进一步逐步削减资产购买计划。

“我们预计她将声明削减购债计划没有预定进程，委员会将在必要时调整进程，尤其是如果预期中的经济成长增强和非农就业增长势头未能延续下去的话，”巴克莱分析师在报告中写道。

叶伦也有可能重申标准的前瞻指引辞令，称只要通胀不兴，联邦基金利率将维持在近零水准，直到失业率降至远低于6.5%水准。

本周重要美国经济数据包括周四零售销售，预料零售销售将持平，部份原因在于天候恶劣及汽油价格上涨。

亚洲方面，中国将于周三公布贸易数据，周五公布居民消费价格指数(CPI)。澳洲联邦银行(CBA)预估，中国1月出口可能萎缩，但这主要是受到严重的基期效应影响，因去年1月呈现不成比例的25%增长。

中国1月及2月贸易数据可能呈现剧烈波动，受农历春节假期影响。

欧元区周五公布经济成长初估值，预估第四季成长率为0.2%，这料将刺激欧洲央行面临采取行动的更大压力。

欧洲央行总裁德拉吉周三将以“危机中的进展”为题发表演说，市场将关注其是否将提出进一步放宽政策的暗示。

在英吉利海峡彼端，英国央行周三将公布2月通胀报告，当中料将显示物价压力不大，支持低利率的前景。(完)

(编译 李爽/杜明霞/朱晓军/许娜/张明钧; 审校 蔡美珍/石冠兰/李婷仪)

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