亚股微升而美元持稳 市场静候美联储决议

* 日本之外亚股微升0.2%，日经指数跳涨1.5%

* 澳元自四个半月低点反弹

* 印尼卢比、披索和泰铢承压

* 美联储将在1900 GMT发布政策声明

路透东京12月18日 -亚洲股市周三小幅上涨，投资者静候美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议结果，以了解其何时开始缩减购债规模。美联储购债近年来是支撑全球风险资产的主要推手。

周二出炉的美国建筑业信心数据好于预期，通胀数据表明物价保持低速稳定增势，支撑了经济条件已经允许美联储开始缩减850亿美元月度购债计划的观点。

路透访问的分析师大多预期美联储将在明年3月缩减购债，但近期公布的一系列经济数据较为乐观，提高了美联储在今天或1月会议上缩减QE的机率。

“在市场看来，1月缩减刺激措施的机率为50%，”花旗集团在报告中称。“如果(周三)宣布缩减，会让60%的市场人士感到意外--汇市仓位布局仍然是超配新兴市场货币。”

“对交易员而言，这仍然利好美元，但美元能否维持强势，将取决于联储声明的措辞变化。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于今日1900GMT时公布政策声明，主席贝南克接着将在半个小时后主持召开记者会。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小涨0.2%，不过仍面临200日移动均线的阻力。周二该指数回吐稍早涨幅，收平盘。

日本股市日经指数.N225攀高1.5%，受对冲基金买盘刺激，延续周二的反弹势头。

受日本激进的货币和财政刺激措施提振，今年日经指数已经上涨49%，有望录得1972年以来最佳年度涨幅。

美国股市周二小幅收低，在美联储公布决议之前，投资人不愿大举下注；美联储此次会议结果可望厘清何时会开始缩减刺激措施。标普500E-mini期货周四在亚洲盘上涨0.1%。

**新兴货币挫跌**

美联储决议公布在即，印尼卢比兑美元跌至近五年低位12,155卢比；菲律宾披索兑美元下滑0.3%，至44.28的一周低点；泰铢兑美元跌0.2%至32.17。

但随着日股日经指数上扬，美元兑美元弹升0.3%至102.93日圆，隔夜曾挫跌0.3%。美元周五曾触及五年高位103.925日圆。

“美联储的政策决议可能平淡无奇，尽管他们会强烈暗示缩减即将发生。这种可能性很大，这不利于美元，”金融机构IG的ChrisWeston在报告中称。

“我将视此为买入机会，尤其是兑日圆，因为市场将开始预计1月采取行动。”

欧元兑美元持稳报1.37720，之前两日升0.2%。欧元在12月11日触及六周高位1.3811。

澳元兑美元涨0.2%报0.8917，脱离周二所及四个半月低位0.8882。澳洲央行之前重申澳元汇率偏高令人不安，打压澳元周二下跌。

大宗商品方面，美国原油涨0.2%报每桶约97.4美元，从上日下滑0.3%的跌势中反弹。

金价涨0.4%至每盎司1,234美元左右，隔夜在美国市场跌0.8%。金价今年大跌逾26%，或录得1981年以来最差年度表现。(完)

(编译 朱晓军/白云/田建华/王兴亚/李爽 审校 张涛/许娜/龚芳/郑茵/艾茂林)

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