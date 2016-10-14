亚股与美元走升 因中国通胀数据强于预期安抚市场

路透东京10月14日 - 亚洲股市和美元周五上涨，扳回上日的部分跌幅，因中国通胀数据强于预期，部分打消了有关该国经济健康状况的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%，周四下跌1.1%。昨日中国公布的出口数据疲弱，打击全球股市表现、遏制美债收益率升势并导致美元涨势停顿。

该指数本周料下挫2.1%。

中国数据再度奠定周五市场基调。中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，高于路透调查预估中值1.6%；9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%，高于路透调查预估中值的下降0.3%，结束四年半以来的负增长。

韩国股市.KS11涨0.5%，澳洲股市涨0.1%。中国沪综指.SSEC跌0.2%，香港恒生指数.HSI升0.3%。

日股日经指数.N225持平，本周可能录得0.3%的周线跌幅。投资者关注即将展开的财报季。

“在新的诱因出现前，投资者可能会关注美国及日本企业的财报，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示。

隔夜美股道琼工业指数.DJI收低0.3%，纳斯达克指数.IXIC跌0.5%，因金融股领跌且中国贸易数据疲弱。

美元指数小涨0.1%至97.610。该指数本周早些时候一度触及七周高点，因美联储可能在12月加息的预期升温。

美元兑日圆涨0.1%至103.860。

美元兑日圆周四一度触及两个半月高点104.635，后来在中国贸易数据出炉后回落至103.340，周线有望上涨0.8%。

欧元兑美元下滑0.1%至1.1046，此前因美元全线回软而脱离周四触及的两个半月低点1.0985；周线料将录得1.4%的跌幅。

投资者仍有机会借助今日稍晚发布的美国经济指标，来研判美国经济是否为货币政策收紧做好准备，这些指标包括9月零售销售和密西根大学消费者信心数据等。

市场还将关注美联储主席叶伦和波士顿联储主席罗森格伦的讲话，寻求有关美国下次升息时间的线索。

汇市方面，英镑兑美元小跌0.1%至1.2239，本周预计下跌1.7%。

英镑远高于上周五“闪崩”触及的1.1500下方的31年低位，因关于“硬退欧”的一些担忧消退。不过英镑仍然承压，因英国退欧之路料障碍重重。

新加坡坡元兑美元盘旋在七个月低点附近，因新加坡经济第三季意外萎缩，令人依然预期金管局将放松货币政策。

泰铢兑美元涨逾1%。泰国王宫于周四发表声明称，国王普密蓬在医院逝世，享年88岁。对于各界反应平静的期望，支撑了泰铢。

原油扩大涨幅，此前美国政府报告显示，柴油和汽油库存大幅减少。

美国原油期货涨0.3%至每桶50.57美元，本周迄今累计涨幅达1.5%。(完)