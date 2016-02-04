亚股跳涨 美元走软推高油价

路透悉尼2月4日 - 亚洲股市周四上涨，市场臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能选择今年不升息，美元因而重挫并刺激油价大涨。

排除1998年和2008年危机期间，从部分指标来看，美元创下最大单日跌幅，反映出市场美元多仓原先的巨大程度。

美元走势骤然逆转，为大宗商品提供迫切需要的提振，油价大涨8%，亦减轻能源股及风险意愿所遭遇的压力。

这股提振显现于股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跳涨1.9%，资源股占比较高的澳洲股市上扬1.7%，韩国股市.KS11上涨1%。

中国沪综指.SSEC 劲扬1.8%。香港股市.HSI跳升1.7%，一部分是因为美元下跌，减轻港元联系汇率制度的压力。

但日本投资人似乎较不乐见日圆兑美元再度走强，日经指数.N225跌0.7%。

周三美股受油价走势激励，扳回盘初跌幅，盘中剧烈波动，道琼指数波动区间高达420点。

道琼工业指数.DJI周三收高1.13%，标准普尔500指数.SPX上涨0.5%，Nasdaq指数.IXIC跌0.28%。

交易商不确定什么因素引发了美元的下滑，但许多人提到美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话。他说在3月召开的下次政策会议上，将把金融状况收紧纳入考虑范围。

在接受Market News International采访时，杜德利还警告称，美元急剧升值可能已给美国经济“造成严重后果”。

投资者认为，这番讲话意味着美联储不希望看到美元进一步升值，并可能推迟进一步升息。期货市场已经反映出3月几乎不会升息，并暗示到12月时联邦基金利率仅有0.51%。

目前的联邦基金实际利率为0.38%。

美国服务业数据意外疲弱，放大了杜德利讲话的影响。美国供应管理协会(ISM)1月非制造业采购经理人指数(PMI)降至2014年2月来最低，说明第一季伊始经济增长进一步走软，同时就业市场仍具韧性。

市场反应很迅速也很剧烈，美元跌破了多个关键技术水准，并触发了几波停损卖压。

周四早盘，美元兑日圆跌至118.02，隔夜市场下跌1.7%，为8月以来最大单日跌幅。

这一跌势抹去了自日本央行决定实施负利率以来美元录得的所有涨幅；日本央行此举只是助长了市场对央行展开竞争性贬值大战的猜疑。

美元指数报97.351，周三下跌1.6%。欧元兑美元报1.1085，周三上涨1.7%。

美元下跌是大宗商品的福音，无论是铜、黄金还是石油，纷纷抖擞上行。

布兰特原油期货续涨0.30美元至每桶35.34美元，隔夜市场已经上涨了8.4%。美国原油期货涨0.36美元至32.64美元。

现货金涨至每盎司1,141.00美元，接近10月30日以来最高水平。(完)