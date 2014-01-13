亚洲股市和货币走坚 黄金触及一个月高位

* 亚洲股市略微上涨，但市场因日本假期而交投淡静

* 美元兑日圆下滑，中国人民币汇价创新高

* 金价触及一个月高点，印尼出口禁令推动镍价延续涨势

路透悉尼1月13日 -亚洲股市和货币周一多数走坚，之前美国公布就业数据意外疲弱，激发对美联储可能在更长时间内维持政策宽松的预期。

周五的就业报告疲软推低公债收益率和美元，并提振黄金等商品价格。这也有利于一些新兴市场国家，之前资金流向西方国家资产令其承压。

日本假期抑制周一亚洲市场的交投。韩股.KS11勉力上涨0.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS亦上涨0.6%。

上海股市.SSEC涨0.3%，此前中国人民币中间价连续第二个交易日创新高。

其他多数亚币兑美元上涨，美元兑日圆跌至103.42日圆，周五在纽约市场整整下跌1日圆，收报104.08日圆。欧元兑美元持稳于1.3668，在周五就业数据出炉前报1.3590。

12月非农就业岗位仅增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅，而且远低于多数分析师此前预计的增加20万左右的数量。

尽管失业率下降0.3个百分点至6.7%，创下2008年10月以来最低水准，但这主要反映的是有人离开劳动力群体，不再求职。

此外，失业率现在非常接近6.5%的门槛，美联储曾称在这个水平可能开始考虑加息。

最近美联储又削弱了这个门槛的意义，称即便失业率降至6.5%以下仍会维持近零利率一段时间。

市场将疲弱就业数据解读为增强将低利率保持更长时间的理由，并推后了预期的首次加息时间。目前市场完全消化了2015年8月之前加息至0.5%的预期。

美国10年期公债收益率下跌，报2.85%，上周五大跌10个基点。

不过分析师的整体看法是，就业数据不会影响美联储缩减购债的步伐。

“认为就业增长开始加快的乐观看法遭到破灭，至少目前如此，但我们并不认为数据暗示经济比原先料想疲弱得多，”RBS首席经济分析师Michelle Girard说。

“因此，我们认为美联储不会改变缩减刺激规模的步伐，仍然预期联储会在1月会议上再次将月度购债规模缩减100亿美元。”

本周有大量机会去倾听美联储自己是怎么说的，根据日程，联储官员将有七次分别的讲话，其中包括主席贝南克在周四的讲话。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在周一稍晚率先发言。

本周还将公布美国零售销售数据，以及美国和欧洲的通胀数据。

在大宗商品市场，金价延续涨势，升至每盎司1,254.05美元的一个月高点，上周五攀升1.5%。

镍价上涨，因主要出产国印尼红土镍矿出口禁令生效，推动其他金属全线出现技术性上扬。

期镍涨0.5%，延续周五跳涨3.8%的升势。

油价基本持平，NYMEX原油期货报92.72美元，布兰特原油期货涨0.09美元报107.34美元。

伊朗达成协议，冻结部分核计划，同时西方放宽对其制裁政策，该协议将于1月20日升效，不过市场对此几无反应。伊朗遭受的经济制裁将获得部分放松，其中包括暂停对其石化产品出口限制。(完)

(编译 李爽/戴素萍/李春喜/郑茵；审校 张荻/张明钧/龚芳/侯向明/杜明霞)

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