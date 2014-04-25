亚洲股市及美元走势困顿 乌克兰局势引发市场不安

* 日经指数走势摆脱对美日尚未达成贸易协定的失望情绪

* 美元指数小跌，但日圆回吐早盘升幅

路透东京4月25日 -亚洲股市周五走势困顿，因乌克兰危机升级相关忧虑，盖过了美国经济数据乐观以及美国科技股走势强劲的影响。

美国国务卿克里周四暗示，美国距离加大制裁俄罗斯的时间更近了，称留给俄罗斯在乌克兰问题上改弦更张的时间已经不多。

乌克兰军队周四在接近乌东部分离主义者军事据点时打死至多五名亲俄非法武装人员。同时，俄罗斯在国境线附近举行军事演习，加深了对俄军入侵的忧虑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS回吐稍早的温和涨幅，下跌0.3%。

日股日经指数.N225则在震荡交投中上涨0.5%，此前开低，因市场对美日未达成贸易协议感到失望。

日本经济财政大臣甘利明周五表示，日美两国的贸易谈判已经取得进展，但尚未达成协议。日本曾表示，此次峰会对于双边协议而言是一次“重要关头”；而日美自贸协议对于跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)又是至关重要。

“对TPP进展的初步反应是负面的， 但之后大家开始转向企业财报。” 法国巴黎银行驻东京的全球股市主管KyoyaOkazawa对日经指数的转向做了这样的解释。

“我想这是空头回补，现在大家将焦点放到财报季个股的财报表现上，而非宏观景况，”Okazawa称。

日本4月东京核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上扬2.7%，仅略低于市场预期，但仍是1992年以来最高增幅，因消费税调升推高了物价。

美国股市上日上涨，未受乌克兰紧张情势重创，此前Facebook(FB.O)和苹果(AAPL.O)周三公布优于预期的财报，且美国经济数据暗示，第二季成长增速。

美国3月耐用品订单增幅超预期，且一项衡量企业资本支出计划的指标大增。

尽管美国股市上扬，且亮丽数据支撑了美元，但美元指数.DXY仍小跌至79.760。

不过，美元兑日圆扳回部分跌幅，上涨约0.1%，报102.42日圆。欧元兑日圆上涨0.1%，至141.65日圆。

欧元兑美元持稳于1.3832，尽管欧洲央行总裁德拉吉重申近期对欧元强势的担忧，以及如果通胀前景恶化，欧洲央行愿意启动“全面的资产购买计划”。

欧元受到德国Ifo企业景气判断指数改善的提振。数据显示，德国4月Ifo企业景气判断指数升至111.2，表明德国设法克服了乌克兰紧张局势升级的影响。

中国人民币兑美元周五开盘报6.2510元人民币，创16个月新低。

大宗商品方面，现货金下跌约0.1%至每盎司1,291.50美元，周四曾触及2月以来低位，但乌克兰忧虑带来部分支撑。<GOL/HCN>

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度触及盘中高位每吨6,775美元，为3月7日以来最高，受益于主要消费国--中国需求坚挺。伦铜现跌约0.4%，至每吨6,725美元。

布兰特原油期货小涨至每桶110.41美元，隔夜在乌克兰危机推动下上扬1.22美元。(完)

(编译 石冠兰/张若琪/王冠中/许娜；审校 龚芳/郑茵/张荻)

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