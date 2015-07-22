（更正）焦点：企业治理及品质问题难克服 新兴亚股遭跨国基金冷遇

(更正：因英文原文有误，内文第四段和倒数第五段中基金公司名称应为“M&G/Investments”，非“M&G/Global”)

路透新加坡7月21日 - 相较于其他地区股市，国际投资人对于新兴亚洲股市更加保守看待，企业治理不良及透明度欠佳，让亚洲股市高人一等的表现折损了一些光芒。

这些问题在中国、韩国及台湾尤其深刻，这三地一共占了明晟MSCI新兴市场指数的半数以上权重。

因此，国际投资人对于投资目的地更加挑三拣四，而且目前低配亚股，即使亚洲的经济成长率及股票回报持续高于其他新兴市场，例如拉丁美洲。

“虽然在亚洲某些企业存在投资机会，我们对指数中一大部分企业的品质，持保留看法，”M&G Investments新兴市场基金经理人Matthew Vaight指出。“我们很难在亚洲改为大幅超配。”

根据摩根大通上个月调查51档基金，到5月底时，全球新兴市场基金在亚洲的投资比重仅有63%，低于指标比重的69.7%。

根据这项调查，在主要新兴市场中，投资人实际布仓配比与指标配比之间落差最大的有马来西亚、台湾、韩国及中国。

亚洲股市遭新兴市场基金低配情况图表(link.reuters.com/cas25w)

**治理不良**

尽管整个市场表现优秀，但投资者还是低配亚洲新兴市场。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数过去一年来仅下滑5.3%，反观拉美市场指数.MILA00000PUS同期挫跌32%，欧洲和中东新兴市场指数.MIEE00000PUS下挫18%。

“我们努力想找到符合我们质素准则的企业，”尤其是在北亚，安本资产管理驻新加坡资深投资经理人Christopher Wong说，“但不透明的企业架构以及普遍欠佳的企业监管标准令我们不安。”

就拿中国和韩国为例。

尽管北京当局许诺诸多改革措施，但包括中国工商银行(601398.SS)、中国建设银行(601939.SS)、农业银行(601288.SS)以及中国银行(601988.SS)四大行在内的国有企业效率低下，一直是该国棘手的问题之一。

再看韩国，掌控着全球电子巨擘三星电子(005930.KS)的李氏家族，其创办的三星集团上周险胜美国对冲基金Elliott Associates发起的股权之争。

这场罕见的由一家海外基金发起的挑战已经激起公众对韩国企业监管标准的辩论，特别是越发不满家族控股企业丝毫不顾及小股东权益。

截止5月31日，阿伯丁(Aberdeen)新兴市场基金有55.9%投资亚洲。10年来该基金一直低配亚股，尤其是中国内地、台湾和韩国。

**印度的机会**

相比之下，尽管拉丁美洲经济体说不上信心满满，但该基金对该地区的布仓要高于指标配比。

阿伯丁的Wong说，包括巴西零售商Renner (LREN3.SA)、燃油分销商Ultrapar (UGPA3.SA)、墨西哥便利店运营商及瓶装商FEMSA (FMSAUBD.MX)在内的拉丁美洲企业管理良好，还拥有稳健的资产负债表以及强劲的业务模式，能确保他们在艰难时期生存下来。

当然，一些基金也在韩国等市场采取机会主义方式。

M&G Investments的Vaight表示，对公司治理的担忧已导致该国股票的估值降至具有吸引力的水平。

韩股综合股价指数成分股公司的市盈率在11.6，而印尼和泰国指标股市成分股的市盈率分别为15.8和16.7。

印度是个例外，尽管该国Sensex指数.BSESN成分股公司的市盈率高达20.5，但印度仍为新兴市场基金超配最多的国家，而且受到国际股票基金的亲睐。

“亚洲目前唯一具有吸引力的投资就在印度，”TIAA-CREF旗下规模43亿美元国际股票基金的经理Chris Semenuk说。该基金低配亚洲股票。

“就发展阶段而言，印度相当于10年前的中国。印度企业未来增长之路还很长。”(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉/汪红英；审校 王洋/屈桂娟/张荻)

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