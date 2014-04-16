亚股小升 中国GDP增幅略高于预期

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 中国第一季GDP同比增长7.4%，略高于预期
* 市场对中国成长不是较弱而感到宽慰，股市小涨
* 日经领涨，受美股隔夜升势所激励
* 欧债收益率触及新低，因乌克兰紧张情势升高
路透悉尼4月16日 -亚洲股市周三大都上涨，此前中国公布的经济成长数据略高于预期，让原本担心结果会相当疲弱的投资者松了一口气。
中国第一季经济成长7.4%，路透调查为7.3%。近来公布一连串疲软数据后，市场传出成长率恐怕是较接近7.0%，因此该结果对许多投资人而言是个好消息。
中国公布的其他3月份经济数据喜忧参半，工业生产增幅略低于预期，但零售销售增长加快。
兴业银行首席经济学家鲁政委表示，GDP数据好于预期，考虑到政府在4月初推出支持性举措，我们预计第二季增长率将回升到7.5%左右。
但他表示问题在于，政府不得不屡次动用刺激举措支持经济，意味着很难释放新的增长动力。”
亚洲市场松了一口气，日本股市.N225扩大涨幅，上涨2.2%，澳洲股市上扬0.4%，明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS小涨0.2%。
隔夜美国股市尾盘上涨，受到部分公司公布的强劲业绩推动。道琼工业指数.DJI收高0.55%，标准普尔500指数.SPX收高0.68%，Nasdaq指数.IXIC上扬0.29%。美股走势也提振了亚洲股市人气。
英特尔(INTC.O)盘后公布的业绩好于预期，股价上扬3%。
雅虎(YHOO.O)跳涨10%，归功于阿里巴巴发布强劲业绩。雅虎持有后者的24%股权。
同样持有阿里巴巴股权的软银(9984.T)在亚洲交易时段大涨8%。
美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席叶伦将于1625GMT在纽约经济俱乐部(The Economic Club ofNew York)就货币政策和经济复苏发表讲话，市场再次面临考验。
若叶伦再次保证美联储在结束资产购买措施之后很久才会上调利率，则会激励市场人气。
市场亦对乌克兰情势发展保持谨慎，此前俄罗斯宣称该国濒临内战边缘，因乌克兰当局表示，该国武装力量周二针对东部俄语地区的分离主义分子发动“特别行动”。
欧洲股市周二受此拖累，泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3跌0.96%。但债市受到避险买兴的扶助，德债收益率跌至11个月低点1.475%。
汇市方面，主要货币限于狭幅交投，欧元兑美元变动不大，报1.3812，美元/日圆小涨至102.14。
盘面变化较大的是新西兰元，受通胀数据影响。此前新西兰公布第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.5%，增幅低于预期，促使市场削减该国升息幅度和速度的预期。
新西兰元/美元跌至逾一周低点0.8577，并拖累澳元/美元降至0.9350。
大宗商品市场方面，金价周二重挫约2%，受动能交易商庞大的停损单打压，因金价跌破关键的200日移动均线切入位。
现货金周三报每盎司1,297.90美元，远不及周一高点1,330.90美元。
指标布兰特原油跌0.26美元至109.10美元。美国原油期货则涨0.06美元至103.81美元。(完)
(编译 戴素萍/张荻/艾茂林/张若琪 审校 张涛/于春红/王翔琼/龚芳)
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