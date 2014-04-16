亚股小升 中国GDP增幅略高于预期

* 中国第一季GDP同比增长7.4%，略高于预期

* 市场对中国成长不是较弱而感到宽慰，股市小涨

* 日经领涨，受美股隔夜升势所激励

* 欧债收益率触及新低，因乌克兰紧张情势升高

路透悉尼4月16日 -亚洲股市周三大都上涨，此前中国公布的经济成长数据略高于预期，让原本担心结果会相当疲弱的投资者松了一口气。

中国第一季经济成长7.4%，路透调查为7.3%。近来公布一连串疲软数据后，市场传出成长率恐怕是较接近7.0%，因此该结果对许多投资人而言是个好消息。

中国公布的其他3月份经济数据喜忧参半，工业生产增幅略低于预期，但零售销售增长加快。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，GDP数据好于预期，考虑到政府在4月初推出支持性举措，我们预计第二季增长率将回升到7.5%左右。

但他表示问题在于，政府不得不屡次动用刺激举措支持经济，意味着很难释放新的增长动力。”

亚洲市场松了一口气，日本股市.N225扩大涨幅，上涨2.2%，澳洲股市上扬0.4%，明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS小涨0.2%。

隔夜美国股市尾盘上涨，受到部分公司公布的强劲业绩推动。道琼工业指数.DJI收高0.55%，标准普尔500指数.SPX收高0.68%，Nasdaq指数.IXIC上扬0.29%。美股走势也提振了亚洲股市人气。

英特尔(INTC.O)盘后公布的业绩好于预期，股价上扬3%。

雅虎(YHOO.O)跳涨10%，归功于阿里巴巴发布强劲业绩。雅虎持有后者的24%股权。

同样持有阿里巴巴股权的软银(9984.T)在亚洲交易时段大涨8%。

美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席叶伦将于1625GMT在纽约经济俱乐部(The Economic Club ofNew York)就货币政策和经济复苏发表讲话，市场再次面临考验。

若叶伦再次保证美联储在结束资产购买措施之后很久才会上调利率，则会激励市场人气。

市场亦对乌克兰情势发展保持谨慎，此前俄罗斯宣称该国濒临内战边缘，因乌克兰当局表示，该国武装力量周二针对东部俄语地区的分离主义分子发动“特别行动”。

欧洲股市周二受此拖累，泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3跌0.96%。但债市受到避险买兴的扶助，德债收益率跌至11个月低点1.475%。

汇市方面，主要货币限于狭幅交投，欧元兑美元变动不大，报1.3812，美元/日圆小涨至102.14。

盘面变化较大的是新西兰元，受通胀数据影响。此前新西兰公布第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.5%，增幅低于预期，促使市场削减该国升息幅度和速度的预期。

新西兰元/美元跌至逾一周低点0.8577，并拖累澳元/美元降至0.9350。

大宗商品市场方面，金价周二重挫约2%，受动能交易商庞大的停损单打压，因金价跌破关键的200日移动均线切入位。

现货金周三报每盎司1,297.90美元，远不及周一高点1,330.90美元。

指标布兰特原油跌0.26美元至109.10美元。美国原油期货则涨0.06美元至103.81美元。(完)

(编译 戴素萍/张荻/艾茂林/张若琪 审校 张涛/于春红/王翔琼/龚芳)

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