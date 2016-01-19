亚洲股市温和上涨 中国GDP符合预期

路透东京1月19日 - 亚洲股市周二温和上涨，而原油价格微升，此前公布的中国国内生产总值(GDP)数据基本符合预期。

数据显示，中国第四季度GDP同比增长6.8%，为2009年以来最低增速。12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，预期为增长6.0%。

先前对中国经济的种种担忧，令全球增长前景承压，并使得2016年开年市场迎来一阵动荡，然而今日公布的数据没有出乎意料的负面消息，让市场略缓口气。

“我认为那些在股市动荡期间浮现的对实体经济的种种担忧，至少是几个最大的疑虑方面...已经言过其实了，”香港Oxford Economics亚洲经济主管Louis Kuijs称。

“我们没有看到骤然放缓的迹象，或者比我们六周前所预计的更糟的情况。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，稍早触及2011年10月以来最低。

澳洲股市涨0.8%，日股日经指数.N225跌0.3%。

沪综指.SSEC涨0.2%，脱离周一触及的13个月低点。

大宗商品方面，布兰特原油涨0.9%至每桶28.81美元，远离周一触及的13年低点每桶27.67美元，周一跌至新低是因为担心伊朗的原油出口将加剧市场供应过剩局面。

针对伊朗的制裁在周末取消，从而消除了作为全球最大产油国之一的伊朗所面临的一个障碍。

美国市场周一因马丁路德金纪念日休市。

澳元兑美元几近持平，报0.6859。在商品货币大跌的情况下，澳元上周曾触及七年低位0.6827。

美元兑日圆小涨0.2%至117.55，上周曾跌至四个半月低位116.51。

欧元兑美元持平于1.0894，周一下跌约0.2%。(完)