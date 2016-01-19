亚洲股市温和上涨 中国GDP符合预期

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月19日 - 亚洲股市周二温和上涨，而原油价格微升，此前公布的中国国内生产总值(GDP)数据基本符合预期。
数据显示，中国第四季度GDP同比增长6.8%，为2009年以来最低增速。12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，预期为增长6.0%。
先前对中国经济的种种担忧，令全球增长前景承压，并使得2016年开年市场迎来一阵动荡，然而今日公布的数据没有出乎意料的负面消息，让市场略缓口气。
“我认为那些在股市动荡期间浮现的对实体经济的种种担忧，至少是几个最大的疑虑方面...已经言过其实了，”香港Oxford Economics亚洲经济主管Louis Kuijs称。
“我们没有看到骤然放缓的迹象，或者比我们六周前所预计的更糟的情况。”
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，稍早触及2011年10月以来最低。
澳洲股市涨0.8%，日股日经指数.N225跌0.3%。
沪综指.SSEC涨0.2%，脱离周一触及的13个月低点。
大宗商品方面，布兰特原油涨0.9%至每桶28.81美元，远离周一触及的13年低点每桶27.67美元，周一跌至新低是因为担心伊朗的原油出口将加剧市场供应过剩局面。
针对伊朗的制裁在周末取消，从而消除了作为全球最大产油国之一的伊朗所面临的一个障碍。
美国市场周一因马丁路德金纪念日休市。
澳元兑美元几近持平，报0.6859。在商品货币大跌的情况下，澳元上周曾触及七年低位0.6827。
美元兑日圆小涨0.2%至117.55，上周曾跌至四个半月低位116.51。
欧元兑美元持平于1.0894，周一下跌约0.2%。(完)
(编译 孙国玉/王丽鑫/汪红英/许娜；审校 张若琪/张明钧/王洋)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。