亚股持续下滑 受美股疲态及乌克兰紧张局势拖累

* 乌克兰周一对分离主义份子发出最后通牒，打压市场风险偏好

* 日股日经指数触及六个月新低

* 日圆和金价受到提振，因投资者寻求避险资产

* 欧洲央行官员谈及更多宽松政策前景，打压欧元

路透东京4月14日 -亚洲股市周一继续下滑，因前一周美股表现疲弱，且乌克兰紧张局势打压投资者风险偏好，支撑了避险货币日圆。

乌克兰周一对亲俄分离主义份子发出最后通牒，要求其解除武装，否则该国军队将采取“全面反恐怖行动”，这加剧了与俄罗斯爆发军事冲突的危险。

欧盟外长周一稍晚将举行会议，讨论对俄罗斯实施更严厉的制裁。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.4%，进一步远离周四触及的五个月高点。

日本股市日经指数.N225一度转升，但早盘下滑0.1%，盘中触及10月初来的低点。日经指数上周下挫7.3%，为2011年3月地震和海啸灾害以来的最大单周跌幅。

投资者担心美国股市会持续下跌。

法国巴黎银行全球证券主管KyoyaOkazawa称，“有人担心美国股市的泡沫将被修正，因为美联储正在退出货币刺激举措。”

标准普尔500e-mini期货下滑约0.2%，美国股市周五在交投震荡中下挫，Nasdaq指数跌至4,000点以下，为2月初来首次。

低收益的日圆从避险情绪高涨中获益。美元兑日圆微跌约0.1%至101.55日圆，上周五一度触及三周半低点101.32，远离4月4日创下的两个半月高位104.13。

“华尔街的表现仍将是美元和日圆走势的关键因素。短线关注101.20日圆。看起来该水准挂有大量美元买单，若跌破可能触发大量日圆空头回补，”东京IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa说。

若跌破3月3日低点101.20日圆，将推动美元跌向10周低点。

美元指数.DXY持稳，上升0.2%至79.604；上周美股大跌导致美元受创后，美元指数远离4月4日创下的七周高点80.599。

美元兑欧元自欧洲央行官员的言论中获得些许帮助。这些官员的讲话重新点燃欧元区政策进一步放宽的预期。

欧元/日圆下滑约0.3%至140.69。欧元/美元下跌约0.2%至1.3851，脱离上周五触及的三周半高点1.3906。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步放宽政策。

欧洲央行执委科尔周日称，如果央行认为有必要通过购买资产来对抗长期通缩，则准备采取行动。他并强调这类计划“不是关于数量，而是关乎价格”。

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示，乐见欧元贬值，因货币升值不只妨碍经济复苏，还会阻挠通胀回到其目标水准约2%。

资金流向避险资产，现货金受益，上涨约0.6%至每盎司1,326.21美元，稍早曾触及三周新高。

美国原油期货5月合约上涨0.5%至每桶104.28美元，因市场担忧乌克兰紧张局势将升级。(完)

(编译 郑茵/张荻/徐文焰/高琦 审校 龚芳/徐文焰/张明钧)

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