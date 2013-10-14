亚股下跌而日圆上涨 因美国债务违约风险逼近

* 美国政要们仍在试图达成协议以避免违约

* 美国提高债务上限的截止期限是在周四

* 美国股指期货下跌，油价走低

* 中国9月出口意外下滑，CPI增幅为七个月最大

路透东京/悉尼10月14日 - 亚洲股市和美国股指期货周一下跌，避险货币日圆则上涨，因美国债务违约的风险逼近，此前华盛顿周末谈判未能取得成果，不过预期还是会在最后一刻达成妥协。

雪上加霜的是，中国9月出口同比再现下滑令人意外，强化了全球需求疲弱的忧虑；同时9月居民消费价格指数(CPI)同比增幅创七个月新高。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%，中国沪深300指数.CSI300微跌0.2%。

日本和香港市场周一因公共假期休市。

美国股市.SPX周五收高，因投资人寄望联邦举债上限的问题很快将能化解。然随着10月17日的期限接近，美国政界依然意见分歧。美国股指期货在亚洲盘下跌0.7%。

周一适逢美国哥伦布日，公债等部分市场休市，但股市仍将交易。美国公债期货在亚洲时段上升4个跳动点。

若美国政界无法在周四的期限前打破僵局，美国未来几周将无法偿付帐单，这对全球经济和金融市场将带来难以想像的结果。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德也发出警告。

不过交易仍保持相对平静，因许多分析师认为美国政界会尽力避免违约，预计共和党和民主党将在最后时刻达成协议。

野村分析师在给客户的一份报告中称，“多半情况是，将在10月17日之前找到解决方案，也许正在制订之中。”

“如果到10月17日还没有解决方案的明确框架，那么尾部风险将发生作用。届时融资市场压力和风险资产的风险将在更大范围内攀升。”

随着最后期限临近，一些金融机构降低了用美国公债作为交易抵押品的使用。香港的一些证券交易所对美债作为保证金抵押品实施更大折扣。

欲浏览美国财政与政府关门情况，请点选：link.reuters.com/gur63v

欲浏览中国贸易情况，请点选：link.reuters.com/fut96s

**前路仍不确定**

周末华盛顿磋商未能取得进展，投资者涌入日圆寻求安全庇护。

美元兑日圆跌0.3%，报98.285。欧元兑日圆跌0.1%，报133.30日圆。澳元兑日圆跌0.1%，报92.81。

美元指数.DXY略微走软。

大宗商品市场方面，金价跌0.2%至每盎司略低于1,270美元，扩大上周2.9%的跌幅。

布兰特原油下滑0.2%至每桶约111美元，因担心美国债务僵局和中国经济成长放缓将打压需求。

“中国仍将面临沉重的外部阻力，尽管国内需求复苏在提升进口增长，”汇丰在出口数据报告中称。

“中国应维持宽松货币政策，并推行结构性改革以维持内需带动的经济复苏，”汇丰补充称。(完)

(编译/审校 郑茵/张若琪/石冠兰/李爽/戴素萍/孙茉莉/张涛)

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