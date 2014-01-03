亚洲股市受避险情绪打压 金价劲扬

日 - * 亚洲股市跟随欧美市场下滑

* 欧元遭遇获利了结，日圆获提振

* 黄金劲扬，石油受供应前景影响低位整理

路透悉尼1月3日 - 亚洲股市周五下滑，此前一些非常受欢迎因而也人满为患的交易市场中出现大逆转，激发起连串全球避险情绪。

其净效应就是欧元、英镑和股市回落，而日圆、黄金和债券反弹。油价也下滑，尽管造成其走势的原因纯属该行业特有。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS大跌1.3%，从上海到悉尼市场全线走低。

市场走势似乎与消息面脱节。由于美国、日本和德国需求均升温，全球制造业2013年强势收官。

美中不足的是，中国数据显示12月服务业活动回落，正如周四出炉的制造业数据一样。

周五稍晚将遇到的下一个考验是，美联储官员发表的一系列讲话，包括即将卸任的美联储主席贝南克。任何有关削减购债计划前景的言论都可能左右市场人气。

周四美国股市道琼工业指数.DJI收跌0.82%，标普500指数.SPX跌0.89%，MSCI明晟45国股市指数.MIWD00000PUS下滑1%。

市场关注泰国情势，由于政治危机加剧，泰国股市.SETI周四重挫逾5%。泰铢也受到打击，兑美元报33.03，触及2010年初以来最低。

韩国股市.KS11又下跌1.2%，该国的问题在于韩元强劲，而日圆贬值，损及出口企业的竞争力。

三星电子(005930.KS)下跌逾1%，为8月以来最低；周四曾重挫5%。

韩国企划财政部长官玄旿锡重申，他们在密切关注韩元，以及日圆持续走低，不过未透露更多信息。

**欧元回撤**

外汇市场中，欧元回落，因2013年表现强劲后，投机客锁定多仓获利。欧元兑美元报1.3657美元，隔夜曾下跌足足1美分。

同样的因素打压英镑，英镑最近几个月的表现也很强劲。英镑兑美元从28个月高点1.6605美元降至1.6441。

这转而给美元指数带来五个月来最大力度的提振。周五该指数.DXY报80.595，上日曾触及80.083低点。

另外，日圆因空头回补而反弹。借入日圆来买进高收益资产的交易方式十分流行，这让市场很容易突然转向。

在这种情况下，美元兑日圆回落至104.65日圆，之前曾触及2008年10月来最强水准105.44日圆。欧元兑日圆亦自周四高点145.12日圆下滑至143.00日圆。

空头回补走势亦波及到美国公债，美国公债过去两个月来几乎一直承压。美国10年期公债收益率(殖利率)自2011年中以来新高3.04%下滑至2.99%。

备受打击的黄金亦获得喘息之机。现货金升至1,229.84美元，本周稍早曾触及1,183.80美元低点。

油价持稳，周四曾下滑，因利比亚准备恢复一大型油田的产出，且市场揣测美国原油库存将大增。

布兰特原油期货小涨0.32美元至每桶108.10美元，但周四曾下跌2.98美元。美国原油期货上涨0.20美元至95.64美元，上日曾下跌近5美元。(完)

(编译 侯向明； 审校 王翔琼/张明钧)

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