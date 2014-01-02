亚洲股市新年开局低迷 日圆重拾跌势

* 亚洲股市交投谨慎，日本股市依然休市

* 中国12月官方制造业PMI降至51，低于预估

* 日圆重拾跌势，美元接近逾五年高位

路透悉尼1月2日 - 亚洲股市新年伊始开局低迷，因中国经济数据令人失望，今天稍晚还有多国将公布制造业报告。

日圆重启长期以来的跌势，因投资者通常利用日圆为购买海外高收益资产进行融资。

日圆下跌一直被视为有利于日本出口和企业获利，而且日圆贬值是2013年日本股市表现优于所有其他股市的主要原因。

日本股市周四休市，2013年全年涨幅为57%。许多分析师预计2014年日本股市将进一步上涨，因日本央行仍誓言维持宽松刺激政策。

野村旗下全球策略团队预计2014年日本股市将带来全球股市中最高的回报率，主要受益于企业获利增加。

他们预计2014年底日经指数将从目前的16,291点升至18,000点，如果日本首相安倍晋三的积极经济措施成功击败通缩，那么2018年有可能涨至25,000点。

2013年日本以外的亚洲股市表现良莠不齐，部分是因为投资者重新发现了欧美资产的吸引力。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS去年基本收平，周四仍变动甚微。韩股.KS11下滑0.3%，中国股市沪综指.SSEC的跌幅也相近。

中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)从前月的51.4降至51.0，低于市场预估的51.2。该数据也不利市场。

巴克莱的分析师指出，该调查反映出各行业和各种规模的企业活动普遍放缓。

“除了需要深化改革，并解决诸如减少过剩产能和控制地方政府债务等结构性问题之外，我们认为货币、债券和信用市场的利率攀升已经导致融资成本上升，挫伤了企业信心，并拖累经济增长，”他们在客户报告中表示。

他们预期，中国人行暂时将维持偏紧的政策。

韩国方面的传出的消息稍好。该国12月制造业PMI触及七个月高点。

**日圆走低**

周四欧洲和美国将公布一系列制造业指数，这些数据将提供全球工业在2013年年末时具体表现如何的清晰线索。

市场对汇丰中国12月制造业PMI做出反应，使澳元兑美元下跌0.0025美元。中国是澳洲的最大出口市场。

对其他主要货币而言，主题依然是日圆走软和欧元强韧。

欧元兑日圆上涨至144.97日圆，2013年曾上涨26%至五年高点145.67。美元兑日圆也同样走坚至105.32，2013年上涨了21%。

欧元兑美元略微走软，报1.3763美元，不过距离最近的两年高点1.3892不远。

交易商认为，欧元受到欧洲银行业汇回资金以及欧元区经常账盈余规模庞大且不断膨胀等因素的支撑。

但市场仍普遍认为美债收益率走高将最终提振美元兑欧元。美债10年期收益率处于3.03%的两年半高点。甚至随着美国经济数据好转支持美联储开始缩减资产购买决议，更短期美债都在升高。

即将卸任的美联储主席伯南克将在周五发表演讲，可能为缩减前景带来更多指引。

在商品市场，现货金小幅挽回近期跌幅，站在每盎司1,211.80美元，尽管2013年录得30年来最大年度跌幅。

美国原油期货周四涨0.28美元，报每桶98.67美元，布兰特原油升0.26美元，报111.06美元。(完)

(编译 石冠兰 审校 王兴亚)

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