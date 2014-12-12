亚股受乐观美国数据提振走高 但油价续跌遏制涨势

路透东京12月12日 - 亚洲股市周五受到提振，因乐观的美国数据显示，油价下跌给美国经济成长提供助力，不过油价持续走低遏制了亚股涨势。

继五年来首度跌破每桶60美元的重要心理关口后，美国原油期货CLc1续跌，亚洲时段下跌逾1%，至每桶59.30美元。

布兰特原油LCOc1周五继续下行，跌至每桶63美元的五年半低位，使得本周跌幅超过8%。该合约最新下跌0.5%至63.40美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升约0.2%，不过本周跌幅可能超过2%。

日本股市日经指数.N225上涨1%，因美国数据提振出口类股，但周线可能下跌近3%。

“美国消费支出增加，是提振日本出口股的一大因素，”Securities Japan, Inc首席市场分析师Masayuki Otani称。

因供应过剩，全球原油价格最近几周暴跌，让人担忧通缩或将冲击全球各经济体。但周四的数据显示，汽油价格下跌扶助美国11月消费者支出全面增长，且最近一周初请失业金人数减少。

美国参议院周四批准一项延长提供政府资金两天的议案，以避免联邦机构在周四午夜陷入停摆。一项潜在风险得以暂时缓解。

美国股市周四收高，但亚洲投资人大多比较关注能源成本下降的跌势，亚股本周受到此项因素拖累。

“油价暴跌继续搅动风险资产市场。油价已跌至2009年中以来最低水准，而尽管油价走低，石油输出国组织(OPEC)仍调降需求预估至12年低点，且美国原油库存增加，”巴克莱策略师在报告指出。

美国经济数据帮助美元兑日圆JPY=脱离两周低位117.44日圆，最新报118.63，日内近持平。

欧元兑美元EUR=跌约0.1%，报1.2396美元。最高评等欧元区公债收益率周四小跌，此前欧元区银行对欧洲央行进行的第二轮针对银行业的长期贷款标售需求不振。

投资者关注中国11月零售销售、工业生产和固定资产投资数据，以研判其经济力道。若数据显现疲弱迹象，则可能增加对中国将出台进一步宽松举措的预期。

现货金XAU=约跌0.3%至1,222.50美元，但本周仍可望录得逾2%涨幅，金价周三一度升至七周高点。(完)

(编译/审校 许娜/王兴亚/张若琪/戴素萍)

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