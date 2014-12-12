亚股受乐观美国数据提振走高 但油价续跌遏制涨势

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透东京12月12日 - 亚洲股市周五受到提振，因乐观的美国数据显示，油价下跌给美国经济成长提供助力，不过油价持续走低遏制了亚股涨势。
继五年来首度跌破每桶60美元的重要心理关口后，美国原油期货CLc1续跌，亚洲时段下跌逾1%，至每桶59.30美元。
布兰特原油LCOc1周五继续下行，跌至每桶63美元的五年半低位，使得本周跌幅超过8%。该合约最新下跌0.5%至63.40美元。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升约0.2%，不过本周跌幅可能超过2%。
日本股市日经指数.N225上涨1%，因美国数据提振出口类股，但周线可能下跌近3%。
“美国消费支出增加，是提振日本出口股的一大因素，”Securities Japan, Inc首席市场分析师Masayuki Otani称。
因供应过剩，全球原油价格最近几周暴跌，让人担忧通缩或将冲击全球各经济体。但周四的数据显示，汽油价格下跌扶助美国11月消费者支出全面增长，且最近一周初请失业金人数减少。
美国参议院周四批准一项延长提供政府资金两天的议案，以避免联邦机构在周四午夜陷入停摆。一项潜在风险得以暂时缓解。
美国股市周四收高，但亚洲投资人大多比较关注能源成本下降的跌势，亚股本周受到此项因素拖累。
“油价暴跌继续搅动风险资产市场。油价已跌至2009年中以来最低水准，而尽管油价走低，石油输出国组织(OPEC)仍调降需求预估至12年低点，且美国原油库存增加，”巴克莱策略师在报告指出。
美国经济数据帮助美元兑日圆JPY=脱离两周低位117.44日圆，最新报118.63，日内近持平。
欧元兑美元EUR=跌约0.1%，报1.2396美元。最高评等欧元区公债收益率周四小跌，此前欧元区银行对欧洲央行进行的第二轮针对银行业的长期贷款标售需求不振。
投资者关注中国11月零售销售、工业生产和固定资产投资数据，以研判其经济力道。若数据显现疲弱迹象，则可能增加对中国将出台进一步宽松举措的预期。
现货金XAU=约跌0.3%至1,222.50美元，但本周仍可望录得逾2%涨幅，金价周三一度升至七周高点。(完)
(编译/审校 许娜/王兴亚/张若琪/戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦4月28日 - 因对美国税改计划心存疑虑，而且股市大涨后估值昂贵，欧洲基金经理4月对北美股票态度谨慎，而选举日程繁忙亦降低欧元区资产的魅力。