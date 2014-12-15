亚股跌至九个月低点 受油价挫跌拖累

路透东京12月15日 - 亚洲股市周一跌至九个月低点，供应过剩及全球经济成长减速疑虑，打压油价挫跌至五年半低位，打击能源股与大宗商品生产商及出口商。

在能源股领跌下，美股上周创两年半来最大周度跌幅后，投资人信心不足，另外，投资人亦预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周将暗示，距离升息愈来愈近。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1.1%至3月以来低点。

日经指数.N225下跌1.3%，日本首相安倍晋三周日赢得大选并未给日股带来多少动能。

美国原油期货CLc1一度跌逾2.5%，低见56.25美元，但随后反弹，早盘尾段涨1.3%。

国际能源署(IEA)上周表示，明年油价可能进一步下跌，因需求减弱且供应增长。该消息引发新一波卖压。

油价跌跌不休周五打击能源出口相关类股和货币，削弱投资者对风险资产的偏好。

出口能源的新兴市场经济体货币承压。巴西雷亚尔BRL=创下九年半低点，俄罗斯卢布RUBUTSTN=MCX也触及历史新低。印尼卢比IDR=D2跌至1998年8月以来低点。

澳元AUD=D4创下四年半低点0.8204美元。

到目前为止，悉尼市中心金融区一个咖啡馆发生的人质事件对澳元影响不大。

风险资产价格下滑，正推动投资者转向政府公债、日圆等传统避险资产。

美元兑日圆JPY=一度最低跌至117.78日圆，接近上周录得的两周低位117.445，但是在日本央行短观调查显示12月大型制造业景气判断指数下滑后，日圆削减涨幅。

美元兑日圆最新下滑0.1%，报118.67日圆。

美元指数持守在88.169，进一步远离一周前触及的五年半高点89.550。

“避险氛围可能在未来几天支撑日圆兑美元走势，不过我认为市场将在美联储会议后看多美元。”三井住友信托银行的首席交易员Osao Iizuka说道。

美国公债价格上涨，10年期公债收益率US10YT=RR降至两个月低点2.071%。

与此同时，美国不断改善的经济数据料将继续巩固美联储政策预期，即美联储愈发接近于在明年升息。

许多投资者都预计，美联储将在本周二开始的政策会议上改变有关“相当长时间内”维持利率在近零水准的措辞。(完)

(编译 蔡美珍/李爽/朱晓军/高琦 审校 张涛/杜明霞/白云/郑茵)

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