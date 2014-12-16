俄罗斯升息提振卢布跳涨 亚股因油价续跌走低

路透东京12月16日 - 油价下跌和欠佳的中国制造业数据周二打击亚洲股市，而卢布兑美元在俄罗斯央行大幅升息后跳涨。俄罗斯央行升息旨在阻止卢布的跌势。

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。

“对于俄罗斯经济的担忧以及中国经济放缓，正在损害人气，而油价下挫则威胁到美国的页岩油气生产，”法国巴黎银行的全球股市主管Kyoya Okazawa表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.5%，日本股市日经指数.N225跌1.9%。周一美国主要股指全面下跌。

从亚洲到拉美各地的新兴市场继续承压，投资者出脱风险资产。印尼卢比IDR=ID跌至16年新低。

俄罗斯央行周二早间将指标利率从10.5%上调至17%，这是为防止卢布崩跌采取的紧急措施。目前油价挫跌，俄罗斯经济因受到制裁而滑向衰退。

油气出售是俄罗斯的主要出口收入来源。美国对俄加大制裁力度也加深了俄罗斯的经济苦痛。美国国会周五通过法案加强对俄制裁。

俄罗斯卢布兑美元RUB=EBS走软突破60，此前周一在油价大跌时曾一度跌破67.00。卢布兑美元最新报60.25。

“底线在于，油价必须企稳，卢布才能找到底部，但这是央行应该做的，”瑞银财富管理旗下新兴市场首席投资官Jorge Mariscal称。

原油价格周二仍然承压，因此前石油输出国组织(OPEC)再度表示不会减产，尽管市场担忧大规模供应过剩；一位阿联酋官员也拒绝召开产油国紧急会议来支撑油价。

阿联酋石油部长Suhail Bin Mohammed al-Mazroui表示，没有必要召开紧急会议。这巩固了海湾主要产油国准备好熬过低油价时期的观点。

美国原油期货CLc1在亚洲交易时段下跌0.4%报每桶55.69美元，周一曾触及2009年5月以来低位55.02美元。布兰特原油期货LCOc1下滑约0.4%至每桶60.82美元，周一最低跌至60.20美元的2009年7月以来低点。

避险情绪推动美元兑日圆下滑。美元JPY=日内略跌至117.77日圆，逼近上周四触及的低位117.44，进一步远离12月8日创下的七年高点121.86。

欧元兑美元EUR=微升至1.2442美元。

现货金XAU=上涨0.3%报每盎司1,195.90美元，周一下挫逾2%，为一年多以来最大单日跌幅，跟随油价疲势。

投资者目前静待美联储周二与周三举行2014年最后一次会议。该央行预计将于周三1900GMT发布声明和预估，随后联储主席叶伦在半小时后将召开记者会。

美联储官员预计将决定是否对政策声明措辞作出关键修改，来为明年升息进一步敞开大门，并且有力地预测美国将继续在一派惨淡的全球经济中一枝独秀。

美国周一公布的数据凸显出经济强势，11月制造业产出录得九个月最大月增幅。不过纽约联储的制造业数据却在一定程度上削弱了市场对美国制造业的乐观情绪。数据显示，12月纽约州制造业指数萎缩，为去年1月以来首次。(完)

(编译 李春喜/张涛/朱晓军/徐文焰；审校 许娜/龚芳/艾茂林)

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