亚股上涨 受美股收高和美联储乐观经济评估提振

路透悉尼12月18日 - 亚洲股市周四上涨，此前美国股市创下今年最大单日涨幅。此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)对经济做出乐观评估，并承诺撤回刺激政策时给予耐心。

俄罗斯暂时稳定卢布汇率，油价停止下跌，最近几天的恐慌情绪有所平静。投资者的避险情绪降温，美国公债收益率(殖利率)上涨，美元收复部分失地。

日本股市日经指数.N225跳涨2.3%，澳洲股市上涨1.0%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS也上涨0.5%，摆脱九个月低点。

美国股市连跌三天后反弹，因美联储表示将“耐心地”决定何时升息。

股市投资者对美联储将谨慎行动似乎感到满意，道琼工业指数.DJI涨1.69%，标准普尔500指数.SPX和Nasdaq指数.IXIC分别升2.04%和2.12%。

债券投资者则没那么高的热情，因部分人士原本认为油价下跌、低通胀、全球经济疲弱以及俄罗斯金融危机将迫使美联储推后首度升息的可能时间。

相反，美联储主席叶伦则淡化油价和通胀预期下滑的影响，同时大多数决策者仍预计将在2015年开始升息。

因此，美债削减盘初涨幅，两年期公债收益率US2YT=RR从日低跳涨10个基点至0.617%。

不过，长债收益率仍处于历史低位，市场的预期通胀指标也在历史低点。周三数据显示，美国11月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.3%，为六年以来最大月度降幅，因燃料成本下滑。

投资者从而继续押注美联储会缓慢推进紧缩步伐。联邦基金利率期货<0#FF:>目前显示，2015年底前利率为0.56%，而美联储官员预估中值为1.125%。

美债收益率上涨足以在几天的谨慎市况后重启美元涨势。美元兑日圆JPY=从周三低点116.29攀升至118.50。

欧元兑美元EUR=回落至1.2340美元，周三时一度高见1.2515美元；美元指数.DXY日内上涨1%。

欧洲央行执委科尔表示，各界支持欧央行管理委员会采取更多行动，购买主权债是“基本选项”。

这番谈话亦打压欧元。

在大宗商品市场，油价在本周剧烈震荡后较为稳定。美国原油期货CLc1下跌0.25美元至56.23美元，周三曾高见58.98美元。

布兰特原油期货LCOc1微跌0.05美元至61.13美元，周三时曾高见68.71美元。(完)

(编译 李春喜/许娜/朱晓军/戴素萍 审校 高琦/王兴亚/徐文焰/王丽鑫)

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