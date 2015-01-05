欧元兑美元跌至九年低点 疲弱数据打击亚股

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透东京1月5日 - 欧元兑美元周一触及近九年低点，因投资者押注欧洲央行(ECB)将实施量化宽松政策。亚洲的制造业调查数据疲弱，使得亚股表现低迷。
欧元兑美元最低跌至1.18605美元，为2006年3月以来最低，此前曾跌破重要支撑位1.20。欧元最新报1.1955，较周五纽约尾盘下跌0.4%。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。
“市场把他的话解读为央行已经做好推出量化宽松的准备。”巴克莱驻东京首席外汇策略师Shin Kadota表示。
分析师预计周三的欧元区通胀数据料显示12月物价指数下跌0.1%，为2009年以来首次。届时有关欧洲央行将在1月22日放宽政策的预期将会升温。欧洲央行当天将举行今年首次政策会议。
上周调查显示欧洲和亚洲工厂难以维持成长力度，亦给各国央行带来进一步贯彻刺激措施的压力。
即便是在被视作全球经济亮点的美国，12月制造业增长步伐的放缓程度也超过预期。
这打击了投资者对于股票的买兴，美股在周五--2015年的第一个交易日大体收平。此前，标准普尔500指数在2014年录得11.4%的优异涨幅。
标普股指期货周一在亚洲早盘下滑0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.7%。
日股日经指数下滑0.6%，周一是日股今年的第一个交易日。
中国股市则基本延续了去年的上涨势头，因投资者寄望政府将出台更多刺激举措。沪深300指数上涨1.0%，2014全年上扬52%。
油价逼近五年半新低，因全球经济成长忧虑刺激有关供应过剩的担忧。油价自2014年6月触及高点以来累计下跌逾50%，冲击了很多能源生产企业。
布兰特原油期货周一早盘报每桶55.86美元，略高于上周五所及低点55.48美元。
这并未给加元等大宗商品货币带来帮助。加元兑美元跌至1.1840，为2009年年中以来最低。
澳元兑美元也跌至五年半新低0.8053。
美元兑瑞郎和英镑也大幅走高，扩大了最近涨幅，因市场押注美国经济相对健康将促使美联储在2015年年中升息。
美元兑瑞郎高至1.02955，上周五纽约汇市尾盘报1.0012。英镑兑美元低至1.5185，为2013年年中以来最低水准。(完)
(编译 李春喜/洪曦/高琦/王颖；审校 朱晓军/龚芳/艾茂林/郑茵)
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