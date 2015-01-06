亚洲股市下挫 油价暴跌令当前形势更显悲观

路透东京1月6日 - 亚洲股市周二下挫，因油价下滑和希腊的政治不确定性迫使投资者出脱风险资产，看重公债的避险功能。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.0%，自上月触及10个月低点以来的反弹走势中途夭折。

日本股市日经指数下跌2.4%。亚洲地区所有市场均下滑，即便是盘中稍早触及五年半高位的中国股市，也回吐升幅转为下跌。

油价跌势在进入新年后没有休止的迹象，周一重挫最多达6%，触及2009年春季以来最低位，因美国页岩油产量增加加重了全球供应过剩状况。

“油价跌势超过了很多人的预期。这会对美国能源企业获利产生压力，”大和证券的资深策略师壁谷洋和表示。

美国原油期货周一跌破每桶50美元，布兰特原油期货跌穿53美元，因数据显示俄罗斯原油产量达到苏联解体后的最高水平，且伊拉克石油出口达到约35年峰值。

美国原油最新报50.23美元；布兰特原油则报53.38美元。

尽管原油期货价格在亚洲时段反弹，但围绕当前油价将累及很多能源生产商的忧虑，可能会打击与能源相关的任何资产。

标准普尔500指数周一创下近三个月来最差单日表现，下挫1.8%，能源类股领跌。

雪上加霜的是，市场愈发猜测希腊可能退出欧元区。外界普遍预期希腊左翼政党可能在1月25日选举中上台，而该政党承诺结束撙节措施并大量勾销希腊债务。

不过，希腊近期形势尚未波及其他欧元区二线国家的债券，这些国家的公债收益率仍接近纪录低位，因投资者认为欧元区拆散的风险有限。

市场稳定部分归功于人们的预期，即欧洲央行将在今年购买公债以支撑经济。

德国12月通胀率降至逾五年最低水准，加大了欧洲央行采取进一步举措的压力。欧洲央行总裁德拉吉此前表示，通胀在过低水准持续过长时间的风险有所加大。

随着欧洲央行进一步放松政策的机率与日俱增，欧元也步履维艰。

欧元兑美元最新报1.1950美元，周一曾深跌至1.1860美元区域，为2006年初以来所未见。

“欧元接下来的目标位可能是其起始汇率1.18美元附近，以及2005年11月的低点1.16。取决于希腊大选结果，或欧元区对此的反应，欧元可能进一步下跌，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。

由于风险较高资产承压，日圆和公债等避险资产受避险买需提振上涨。

日圆兑美元较周五所及低点120.745日圆上涨0.3%，报119.25。

30年期美国公债收益率周一跌至两年半低点2.592%，最新报2.601%。

黄金周一上涨逾1%，最新报每盎司1,204.27美元。(完)

(编译 郑茵/杜明霞/朱晓军/李春喜 审校 白云/戴素萍/郑茵/李婷仪)

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