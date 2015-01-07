欧元触及九年低位 避险情绪拉低发达经济体公债收益率

路透悉尼1月7日 - 欧元周三触及九年低位，因油价崩跌以及全球经济忧虑，引发投资者转投避险主权债券怀抱。

由于油价在短短两天内重挫10%，投资者提防全球通缩风险，从日本到德国和澳洲的政府借贷成本全线触及纪录低点。

继近期深跌后，亚洲股市的确试图想走稳，美国股指期货小幅走坚，但由于周三稍后将公布欧元区的通胀率数据，涨幅有可能不保。

数据料显示，欧元区12月通胀年率出现2009年以来首次下跌，这将加大欧洲央行在1月22日政策会议上推出全面量化宽松(QE)措施的压力。

“我们预计欧洲央行将在1月22日宣布购买主权债的QE计划，首轮购债有可能在随后的一周里进行，”花旗分析师Guillaume Menuet说。

“鉴于市场的通胀率预估值大幅下降，12月通胀率初值有可能为负值，我们怀疑欧洲央行是否将会选择等待，”他补充说。“如果最后的政策声明‘没有QE’，投资者可能会做出非常负面的反应。”

投资者预期欧洲央行将进一步放松货币政策，因此忙于出售欧元，推动欧元在亚洲时段创新低1.1842美元，之后持稳在1.1877。

欧元兑日圆也跌至11月初以来低点140.58。美元兑日圆表现稍好，从周二触及低点118.04日圆反弹至119.10。

德国画报援引未具名政府消息人士的话称，德国正在为希腊可能脱离欧元区准备应急计划。这也无助于欧元走势。

该报称，德国政府正根据希腊1月25日大选中，左翼激进联盟党可能胜出的前景进行推演。

亚股经历连续数日火热走势，寻获部分支撑。日经指数微升0.4%，此前几天遭遇10个月来最大单日跌幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.1%，但韩国股市和中国股市小涨。

美国股市方面，三大股指周二连跌第五日，标准普尔500指数的此轮跌势达到2013年底以来最长。

道琼工业指数跌0.75%，标普500指下滑0.9%，Nasdaq指数下挫1.29%。

**债券收益率跌势令人难以置信**

市场担心油价遽跌对油企获利的影响，以及在全球范围内产生的反通胀压力，也令人气蒙上阴云。

布兰特原油每桶仅为51.01美元，本周迄今已跌近10%；美国原油报48.02美元，此前一度跌至2009年4月以来低点47.55美元。

通缩疑虑蔓延，日本、德国、法国、荷兰、奥地利、比利时、芬兰、加拿大及澳洲的长天期债券收益率均触及纪录低点。

投资人也推后对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间的预期。联邦基金利率期货显示6月之前升息无望，且年底之前仅会升息至0.5%。

即使美联储坚持其现有时间表在年中时采取行动，市场还是认为美联储行动早了点儿，因通胀仍将长期保持低迷。

因此，投资人愿意接受公债收益率下降，就连最长天期的公债收益率也被拉低。

美国30年期公债收益率跳水至2.471%，距离历史低点2.443%仅有咫尺。10年期美债收益率报1.94%，仅三个交易日就跌了23个基点。(完)

(编译 洪曦/白云/朱晓军/张若琪/李婷仪 审校 杜明霞/戴素萍/王丽鑫/郑茵)

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