避险情绪缓和提振亚洲股市上扬 欧元陷于九年低点附近

路透东京1月8日 - 亚洲股市周四上扬，之前美国公布乐观的就业数据，且油价跌势暂停，缓解投资者的避险情绪；欧元则持于九年低点附近。

此前公布的数据显示欧元区已经滑入通缩，令人寄望欧洲央行将施行更大胆的刺激政策，这使风险资产受到提振。对油价大跌和全球经济疲弱的担忧，本周曾打击风险资产。

日本股市日经指数上涨1.7%，表现优于该地区其他股市。

“这类海外事态的发展支撑了市场人气，投资者的忧虑暂时缓解，”SMBC Friend证券首席策略师松野利彦表示。

本周迄今日经指数仍下跌1.6%，这是本周稍早因投资者避险导致股市大跌的明证。

明晟(MSCI)亚太地区(除日本外)股指上涨1%。韩国综合股价指数(KOSPI)涨1.3%，澳洲股市上升0.7%。

美股周三反弹，摆脱连跌五日颓势。美国民间就业数据强劲凸显其经济成长力道，且引燃周五官方非农就业报告结果强劲的期待。

对于欧洲央行将出台更多刺激举措的乐观预期或许帮助了股市，但量化宽松的前景却打压到欧元人气，令欧元兑美元挫至九年低点。

欧元兑美元报1.1819美元，逼近隔夜触及的2006年1月以来最低点1.1802。

“现阶段无疑地欧元将会测试2005年低点1.1639...目前距离欧洲央行会议仅剩15天，在那之前欧元仍将承压，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien在致客户报告中指出。

周三公布的数据显示，欧元区通胀率自2009年来首度转为负值，使得欧洲央行将在1月22日会议实施买债计画的高涨预期心理更形巩固。

相比之下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍料将升息，尽管时程仍不明朗。周三公布的12月会议记录并未透露何时美联储将会采取行动的新线索。

美元兑日圆上涨，此前股市上涨削弱了日圆的避险魅力。

美元/日圆上涨0.4%至119.695日圆，此前脱离了周二触及的三周低位118.05日圆。

美国公债收益率(殖利率)近期骤跌之势中止，亦提振美元。

10年期美债收益率报1.992%，周二曾跌至12周低点1.887%。

美国原油价格守住涨幅，隔夜交易时段终止了连续四日的跌势，本周稍早油价一度触及五年半低点。

上周美国原油库存意外下滑，受此提振，美国原油上涨0.57美元，至每桶49.22美元。(完)

(编译 李爽/李春喜/李婷仪/张明钧/陈宗琦；审校 白云/朱晓军/张若琪/于春红)

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