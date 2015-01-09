美国就业数据乐观预期扶助亚股走升 欧元下探九年新低

路透东京1月9日 - 亚洲股市周五走升，因市场对备受关注的美国非农就业数据抱有乐观预期，同时欧元兑美元继续下探九年新低。

全球股市在本周初段大跌，由于油价下挫和全球增长遇阻令投资者逃离风险资产。不过对美国经济的乐观看法，以及欧洲与中国央行将祭出更多刺激举措的前景，暂时冲淡了避险情绪。

受美国股市周四连续第二日上涨激励，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数也上扬1%。

日经指数.N225走高0.5%，澳洲指标股指攀升1.4%，而香港恒生指数.HSI上涨1.2%。

标准普尔500指数.SPX过去两个交易日总升幅达3%，将此前五个交易日的4.2%降幅大多收复。

周五美国就业数据料显示，12月非农就业岗位增加24万个。这将标志着连续11个月就业岗位增长超过20万个，为1994年以来最长纪录。

“由于市场还在担忧中国经济放缓及希腊政局风险，风险人气要想完全恢复，需要美国经济继续改善的进一步证据，”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa称。

若非农数据强劲，将增强美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚升息的前景，并再度凸显出美联储和欧洲央行的政策差异。欧洲央行目前面临欧元区通缩，很有可能出台量化宽松举措。

中国也出现了物价下跌。中国国家统计局周五公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，通胀率接近五年低点，给予决策者更多空间来放松政策、支持增长。去年，由于市场预期将出台更多刺激措施，中国股市在全球表现出众。

“今年肯定有通缩风险，”花旗银行经济学家沈明高称。

“我们仍认为，通缩为放宽政策提供了更多空间。我们最好的预估还是，今年上半年会降息两次，今年或许下调存款准备金率三到四次。”

欧元兑美元交投于1.1806美元，接近海外市场触及的九年新低1.1754。市场益发预期，欧洲央行最早将于本月启动新的宽松举措，打击欧元走低。

美元兑日圆几无变动，报119.48日圆。美元周二曾触及三周低点118.05，因当时市场弥漫避险气氛，令日圆受青睐。

原油价格在本周稍早下挫10%后回稳，也安抚了全球市场。

美国原油期货上涨0.40美元至每桶49.19美元，周三曾触及五年半低位46.83美元。

指标10年期美国公债收益率(殖利率)基本持平于2.012%，此前在海外市场攀升6.5个基点，因油价持稳且美股上涨。(完)

(编译/审校 徐文焰/朱晓军)

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