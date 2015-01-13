中国贸易数据提振亚股 美元兑日圆触及一个月低点

路透东京1月13日 - 亚洲股市多数上涨，因中国经济数据帮助抵消了油价持续下跌所引发的避险风潮。美元兑避险的日圆则触及一个月低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS扳回稍早跌幅，上涨0.3%。此前公布的中国贸易数据优于预估。

中国经济数据为市场带来一些纾解，因近来全球第二大经济体中国的疲弱迹象，一直是全球增长疑虑的核心。

香港恒生指数.HSI上涨0.7%，中国沪综指.SSEC升0.8%。

但澳洲股市跌0.3%，凸显市场仍普遍担心油价的挫跌。

日股日经指数.N225表现落后亚洲其他市场，下跌1.7%。日本市场结束三天假期重新开市。

“今天的跌势是反映长周末期间累积的负面消息，”大和证券分析师Takuya Takahashi称，“美国就业数据好坏参半，且美国企业业绩也不佳。”

美国12月就业增长强劲，但薪资却录得至少八年来最大降幅，尽管就业市场趋紧。

随着企业财报季全面拉开帷幕，油价下跌带来的忧虑加剧，标准普尔500指数中能源公司的获利预估已经在最近几个月大幅下降。

“迄今为止，投资者仅关注原油价格走低的负面影响，但如果周三出炉的美国数据证实了民间消费在扩张，那么市场就将开始注意油价下跌的正面影响。”东京IG Securities的分析师Junichi Ishikawa说道。

布兰特原油下滑1.6%至每桶46.68美元，周一跌5%至近六年低位，因高盛此前警告称油价料进一步走低，并且海湾的石油生产国未见减产迹象。

汇市方面，美元兑日圆回落至一个月低点117.74。投资者对风险资产态度谨慎时就会买入避险日圆。

美元兑日圆周一短暂升破119后未能站稳脚跟，且仍远低于12月底所及的七年半高位121.86。

美国公债收益率下滑，加重了美元兑日圆低迷走势，这扶助欧元兑美元持稳于1.1843。欧元距离上周尾段所及的九年低点1.1754美元仍有一段距离。

过去几日全球股市下滑，进一步提振政府公债。

美国30年期公债收益率在海外市场一度跌至纪录低点附近，五年期日债收益率触及纪录低点0%.

英镑兑美元胶着在18个月低点附近，今日稍后英国将公布的通胀率数据料降低，这将会进一步浇息对英国央行升息的预期。

英镑兑美元GBP=D4报1.5180，接近上周所及的18个月低点1.5034。(完)

(编译 洪熙/张若琪/高琦/杜明霞/孙茉莉; 审校 张荻/李爽/张明钧/戴素萍)

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