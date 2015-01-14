期铜受全球经济忧虑拖累大跌 欧元维持弱势

路透悉尼1月14日 - 对全球经济的担忧在周三重创大宗商品，也让亚洲股市受抑，同时欧元徘徊在九年低点附近，因投资者押注欧洲央行一周之后便将启动新的刺激政策。

期铜突然挫跌6.3%至每吨5,489美元，重要技术支撑位告破。铜市经常被看作衡量全球需求的晴雨表。

世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。这无助于市场人气。

“全球经济正处于一个令人不安的关口，”世行首席经济学家Kaushik Basu告诉记者，“正如经济预测显示的那样，目前全球经济充满了挑战。”

全球股市因此面临挑战，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS勉力维持在平盘上方，澳洲股市则下滑0.3%。

日本内阁周三批准下一个财年创纪录的8,120亿美元的预算，同时连续第三年削减新债发行规模，力图平衡经济增长和财政改革。

但日本股市似乎对此并不买账，日经指数.N225跌0.8%。

美股周二小幅收低，原材料以及能源板块跌幅居前。盘中走势震荡，标普500指数从盘中从上涨1.4%到下跌1%之后才持稳。

道琼工业指数.DJI收跌0.15%，标普500指数.SPX跌0.26%，Nasdaq .IXIC指数收低0.07%。

美元表现领先欧元，除因美国经济数据乐观之外，两位欧洲央行官员的言论亦令市场益发预期洲央行将在1月22日政策会议中推出购买公债计划。

欧元一度跌至1.1753美元，触及2005年12月以来最低点。最新报在1.1769美元。欧元兑日圆也下跌至逾两个月最低的约138.30日圆。

市场焦点转向欧洲法院，预计该法院周三稍晚将对欧洲央行购债计划提出不具约束性的法律意见。

**油价下跌冲击消费者物价**

由于油价下跌拖累欧元区上月通胀率降为负值，因此采取政策行动的压力加剧。

布兰特原油价格本周迄今已下挫7%，美国原油则跌5%。布兰特原油周三回吐稍早涨幅，下跌0.25美元至每桶46.34美元；而美国原油则跌0.20美元至45.69美元。

这对英国的冲击显而易见，该国12月通胀率腰斩至仅0.5%，为逾14年来最低。市场更加认为英国央行最快要等到2016年才升息。

投资人也押拄美联储会发觉很难在年中启动紧缩周期，正如部份决策官员所暗示的那样。

联邦基金利率期货目前显示美联储在圣诞节前仅会升息一次至0.5%。

低通胀将持续更久的风险，逐渐推低全球债券收益率，五年期德国与日本公债收益率目前皆为零。

公债收益率大跌的一个副作用，就是令黄金成为替代性投资的吸引力上升。

现货金周三微跌至每盎司1,230.00美元，之前曾触及三个月高位。(完)

(编译 郑茵/杜明霞/李婷仪/龚芳/陈宗琦；审校 李春喜/张荻/王颖/王兴亚/于春红)

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