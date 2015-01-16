亚股下挫 瑞士汇率政策大转变推升市场波动性

路透东京1月16日 - 亚洲股市周五下挫，同时美元兑避险货币日圆走低，此前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇率上限，让已因大宗商品价格暴跌而风雨飘摇的市场动荡不已。

明晟(MSCI)亚太地区(除日本外)股指.MIAPJ0000PUS跌约0.6%。日圆反弹拖累日本出口股，并推动日股日经指数.N225下跌2.8%。

美元兑日圆触及一个月新低115.85，之后略微反弹，最新报约116.24日圆。

“鉴于油价和商品价格走弱，并且全球经济忧虑挥之不去，投资者在未来两到三周里对于海外形势发展料将保持警惕。”三菱UFJ摩根士丹利证券的首席分析师Chisato Haganuma说道。

布兰特原油和美国原油在亚洲市场走高，分别上涨0.3%和0.5%，但两个合约都依然低于每桶50美元。

LME期铜上涨约0.5%至每吨5,657美元，但本周仍可能录得2011年以来的最差单周表现。

昨日在瑞士央行意外宣布取消瑞郎兑欧元汇率上限1.20后，瑞郎兑欧元最多飙升30%至0.8500。欧元兑瑞郎在创下有史以来最大单日跌幅后，收回部分失地。目前欧元报1.0023瑞郎，日内反弹1.1%。

欧元兑美元小涨至1.1637，周四一度低见1.15675美元，创2003年11月来最低点。

投资人将瑞士央行的举措视为欧洲央行下周将启动大规模购债计划的信号，一如许多人已经预期的那样。

“自今年初以来，波动性不断上升，而瑞士央行的决定为可能造成金融市场更加波动的因素又添了一笔，”纽约BK Asset Management高管Kathy Lien在研究报告中说，并称欧洲央行1月22日的利率决定、以及希腊大选也是今年第一季的影响因素之一。

隔夜美股收低，连跌第五日，除了因投资人对瑞士央行举措做出反应外，也因银行业绩令人失望，以及全球经济疲软可能对美国企业获利造成影响。

因投资者寻求避险固定收益资产，美国公债收益率(殖利率)下滑，30年期公债收益率触及纪录新低，指标10年期公债收益率徘徊在近两年低位，亦进一步削弱美元的吸引力。10年期美债收益率在亚洲盘跌至1.707%，周四美国市场收报1.775%。

现货金最新报每盎司1.263.11美元，小幅升向四个月高位，可望录得近一年来最佳单周涨幅。在瑞士央行周四弃守瑞郎上限后，金价一度大涨3%。

瑞郎兑欧元图表参见：link.reuters.com/kuj84s (完)

(编译 许娜/高琦/张若琪/陈宗琦；审校 白云/李爽/龚芳)

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