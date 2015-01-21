欧洲央行宽松预期提振亚股 欧元承压

路透东京1月21日 - 亚洲股市周三持坚，欧元依然承压，因投资者预计欧洲央行(ECB)将祭出刺激举措；此外，在日本央行今日亚洲时段稍晚公布政策决定前，日圆走势受抑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.8%，至六周高位。

日股日经指数.N225逆势下跌0.5%，该指数此前两个交易日大幅上扬，周二还触及两周收盘高位。

投资者益发确信欧洲央行周四会议将推出量化宽松举措，近几日这种信念支撑着全球股市。

“欧洲央行是本周最大的焦点所在。我们一开始预期会在3月行动，但现在预期会在本周。”汇丰(HSBC)东京一主管Shuji Shirota称。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3周二升至七年高点，德国股市触及纪录高位领涨欧洲市场。

欧元/美元走软至1.1566，自周二触及的1.16上方回落，逼近上周所及的11年低点1.14595。

然而，欧洲央行究竟会怎么做的不确定性，将令许多投资者保持警戒，尤其是考量到德国央行不愿见到大规模发钞。

“市场看来认为量化松至少会有5,000亿欧元...但欧洲央行的行动有可能不像一些人预期的那么积极，”汇丰的Shirota表示。

日本央行在周三结束两日政策会议，外界预期将维持货币基础目标；同时可能扩大两个将到期的贷款计划以支持银行放缓。

不过，鉴于日本央行总裁黑田东彦有过让市场大感意外的过往，因此一些交易商先卖出日圆以策安全。

“日本央行很可能扩大贷款支持计划，并下修核心通胀率预估，”花旗的分析师们表示。

“在收益率极低，以及曲线趋平的情况下，日本央行还可能扩大贷款规模，延长截止期限，因该行不愿让人有束手旁观的印象。”

日圆兑美元从上周触及的一周高位115.85进一步下跌。日圆兑美元JPY=在亚洲盘微涨，持于118.34。

黄金在周二上涨1.3%之后，仍位于五个月高点，受欧洲央行将印钞的预期支撑。现货金最新报每盎司1,295.70美元，略低于周二高位1,296.85美元。

大宗商品价格仍旧承压，在国际货币基金组织(IMF)下调2015年全球经济成长预估后，油价周二一度下跌5%之多。

主要产油国伊朗暗示，如果石油输出国组织(OPEC)没有支撑的举措，油价将可能跌至每桶25美元，这亦打压油市人气。

指标布兰特原油期货最新报每桶48.24美元，跌向上周触及的六年低点45.19美元。(完)

(编译 许娜/张若琪/戴素萍/陈宗琦；审校 李春喜/李爽/艾茂林/杜明霞)

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