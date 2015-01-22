亚洲股市逼近八周高点 欧洲央行决议在即

路透东京1月22日 - 亚洲股市周四升至近八周高点，投资人押注欧洲央行今日稍晚将提出买债刺激经济计划，藉以振兴萎靡不振的欧元区经济。

在欧洲央行宣布决议前，欧元走势停滞，倒是加元成为瞩目焦点，此前加拿大央行意外调降指标利率以协助经济抵御油价暴跌冲击之后，加元兑美元跌至近六年低点。

加元兑美元CAD=D4下挫近2%，创2011年11月以来最大单日跌幅，最低跌至1.2420加元，最新报1.2361加元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%，日本股市日经指数.N225持平。

“如果欧洲央行一如预期放松政策，消息会很快得到消化，投资者可能会了结获利，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。

欧元兑美元EUR=持稳于1.1602美元，远离上周所及11年低点1.14595美元，市场在欧洲央行会议前缩减空仓。

欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。

CitiFX Wire策略师Richard Cochinos在研究报告中称，“市场一个多季度以来一直期待着欧洲央行的量化宽松举措，我们的资金流向凸显出做空是市场的一致看法。若欧洲央行的宽松举措超出预期，显然会出现抛盘，但我们认为资金流向代表着需求--该数据显示投资者对欧元的兴致在下降。”

Cochinos称， 从资金流向的角度看，仓位变化显示，欧元对回补可能非常敏感，因为当欧洲央行的举措只是与预期相符，或甚至不及预期时，杠杆投资者将了结获利。

美元兑日圆小涨0.1%至118.055，昨天日本央行维持刺激规模不变后曾宽幅震荡。在近几个月油价大跌后，日本央行调降了2015年通胀预期，但对2016年通胀预期保持乐观。

加拿大央行意外宣布降息，引发澳洲央行可能很快跟进的臆测，导致澳元与新西兰元大跌。

澳元报0.8083美元，较隔夜市场下跌逾1%，接近本月稍早触及的六年低位0.8033美元。

新西兰元挫跌至两年半低位0.7545美元。

欧洲央行决定推出购债刺激计划的预期可能提振美元，并增加大宗商品价格的下行压力，原油价格因此下跌。

美国原油期货下跌0.34美元，报每桶47.44美元。(完)

(编译 张明钧/白云/张荻/陈宗琦；审校 张若琪/龚芳/郑茵)

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