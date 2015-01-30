亚股小升 受隔夜美国股市涨势带动

路透东京1月30日 - 亚洲股市周五小幅上涨，华尔街股市近来因受企业业绩带动走高，亦给亚股带来激励。不过，市场仍然担心全球经济成长，令涨幅受限。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微涨约0.1%，但本月涨幅超过1%。

美国股市几大股指周四飙升近1%或更多，因苹果(AAPL.O)和波音(BA.N)在本周公布强劲财报后扩大涨幅。

美国初请失业金数据亦扶助人气，美国劳工部称，截至1月24日当周，初请失业金人口减少4.3万人，经季节性调整后为26.5万人，为2000年4月以来最低。上周的降幅为2012年11月以来最大。

日股日经指数.N225涨约0.8%，部分扳回上交易日1.1%的跌幅，昨日创下两周来最大单日跌幅。

日本盘前公布的数据显示，受油价下跌影响，12月核心消费者物价指数(CPI)增速连续第五个月放缓；不过12月工业生产较前月上升1.0%，受助于出口出现期待已久的反弹；12月失业率亦降至1997年8月以来低点。

“海外因素仍主导日本市场人气。但鉴于目前正值财报季，投资者想看看是否有可以判断企业2015年表现的前瞻性指标，”Amundi Japan市场和投资信息部主管Masaru Hamasaki称。

美元兑日圆JPY=小幅走低，跌约0.3%至117.95日圆。

根据日本政府和央行官员，日本央行已经暂停货币政策的调整，其静观立场已经获得首相安倍晋三的顾问团的支持，他们担心进一步放宽政策或将打压日圆跌至极低水准。

这种谨慎立场意味着，在加拿大、欧元区及新加坡等众多央行放宽政策之时，日本注定会是局外人。

澳洲央行进一步放宽政策的预期，本周推动澳元挫至逾五年低位，澳元/美元AUD=D4最低跌至0.7720美元，最新报0.7774美元，日内上涨约0.2%。

最后，对货币政策分化的预期，应能持续为美元提供支撑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)在美国经济持续改善的情况下，加快在今年稍后收紧政策的步伐。

“如果近期外汇市场的价格走势有什么可取之处，应该就是买进美元仍然是全球货币大战中最棒的押注，”纽约BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。

欧元EUR=小涨约0.1%，至1.1327美元，进一步脱离本周1.1098美元的11年低位。

美国原油周五持坚，从隔夜市场触及的将近六年低位回弹，当时受已经位于纪录高位的美国原油库存再度增加影响。美国原油CLc1日内几近持平，报每桶44.54美元。

现货金XAU=上涨约0.3%，报每盎司1,260.56美元，此前在隔夜市场下挫逾2%至两周低位，因担心美国即将升息。金价仍有望录得近一年来最大单月涨幅。

周五稍晚美国第四季国内生产总值(GDP)数据出炉前，投资人可能维持谨慎。路透调查预估美国第四季经济可能成长3.0%。(完)

(编译 洪曦/艾茂林/王兴亚/陈宗琦；审校 高琦/张荻/徐文焰/许娜)

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