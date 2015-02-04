亚洲股市上涨 谨慎关注油价走势

路透悉尼2月4日 - 亚洲股市周三尾随美股上涨，风险胃纳重燃打压美元和主权债，不过这样突然的转变将持续多久还很难说。

这大都要取决于油价能否维持近期升势，并进而协助能源股及减轻全球通缩疑虑。

周三迄今，油价仅小跌，多头似乎仍冀望能源产业减少投资将能减轻市场供应过剩情况。

指标布兰特原油下跌0.51美元至57.40美元，但周二上涨将近6%。美国原油跌0.96美元至52.09美元，但上周低点是在43.58美元。

股市方面，日经指数.N225劲扬2.1%，MSCI亚太地区(除日本外)股指.MIAPJ0000PUS涨1.2%。

澳洲股市涨1%至将近七年高点，多头享受澳洲央行周二降息带来的暖意。

中国沪综指.SSEC上涨0.4%，在澳洲及新加坡相继放宽政策之后，外界认为中国人行是下一个将有放宽举措的央行。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.8，逊于上月的53.4且为六个月新低。此数据更添刺激政策出台的预期。

据上证报资讯统计，目前中国14个省份重点项目投资计划总规模逾15万亿元人民币，这一数字已超过去年全年财政收入总额。

美股方面，道琼工业指数.DJI周二收涨1.76%，标准普尔500指数.SPX收高1.44%，Nasdaq指数.IXIC升1.09%。

希腊市场引领欧洲市场走势，归因于对希腊与国际金主在债务谈判僵局上取得进展的憧憬。

不过，希腊所提债务互换计划未来的命运如何还远未可知，因为欧元区官员对此计划反应冷淡。

冒险意愿改善足以在美国公债市场引发一波抛售，10年期美债收益率(殖利率)触及1.816%，此前创下14个月来最大单日升幅。

市场头寸部署加大了波动幅度，因为投资者之前一直在大举做空石油，而大力做多美元和债券。

美元周三上午略有走高，美元指数小幅上涨0.24%至93.824。周二美元指数曾录得2013年10月以来最大单日跌幅。

欧元兑美元徘徊在1.1455，之前欧元从周二低点1.1312反弹。美元兑日圆走高至117.91。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪许娜/王颖；审校 杜明霞/王丽鑫/张若琪)

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